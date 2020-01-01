Advertisements
Advertisements
Advertisements

"بومبيو" يتهم "إرهابيين" بالهجوم على السفارة الأمريكية في بغداد

الأربعاء 01/يناير/2020 - 06:46 ص
Advertisements
وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي
الفجر
Advertisements
وصف وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، الهجوم على سفارة بلاده في بغداد، بأنه صنعه إرهابيين بدعم من إيران.

وقال "بومبيو"، في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "هجوم اليوم تم تنسيقه من قبل إرهابيين - أبو مهدي المهندس وقيس الخزعلي - وبدعم من حليفين لإيران، هادي العماري وفالح الفياض"، واضاف "تم تصويرهم جميعا أمام سفارتنا".

واقتحم عناصر من مليشيا حزب الله العراقية مقر السفارة الأمريكية في بغداد وسط تراخٍ أمني.

وفي وقت سابق، حمل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إيران مسؤولية اقتحام سفارة بلاده في بغداد.

وقال ترامب، في تغريدة له على "تويتر": "نحمل إيران المسؤولية الكاملة عن تنظيم هجوم على سفارتنا في بغداد، ونتوقع من قوات الأمن العراقية أن تحمي السفارة".

وتابع: "هجماتنا كانت ردا على قتل إيران لمقاول مدني أمريكي وإصابة الآخرين، ولن نتوقف عن الرد بحزم على أفعالها". 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مليشيا حزب الله الهجوم علي السفارة

أخبار تهمك

رينيه فايلر يهرب من فخ مباراة الأهلي والهلال السعودي

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. شوقي غريب يكشف عن أزمة بين المنتخب وليفربول بسبب صلاح

منذ حوالي 5 ساعات

6 نجوم يكرهون ليونيل ميسي بشراسة .. تعرف عليهم

منذ ساعتين و 17 دقيقة

عاجل.. برشلونة يقدم عرضه الأول لخطف نجم دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 12 ساعة

تحذير وتوضيح.. بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس أول أيام عام 2020

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. أول قرار من "التموين" في 2020 يسعد الأسر المصرية (اعرف التفاصيل)

منذ يوم

خبيرة أبراج تزف خبر سار لـ محمد صلاح في 2020

منذ حوالي 7 ساعات

رمضان صبحي يهدد انضمام إيليكي إلى الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

أخبار الأهلي اليوم الثلاثاء: حقيقة التعاقد مع المحمدي.. نجم الفريق على أعتاب الرحيل.. 4 شروط لقيد كهربا في الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

كهربا يوجه رسالة قوية في رأس السنة

منذ ساعتين و 23 دقيقة

فرمان جديد من الخطيب في الصفقة الثانية للأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. اتحاد الكرة يهدد الأهلي بعدم قيد كهربا والسبب ليس الزمالك

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. الزمالك يحسم موقفه من السوبر الإفريقي

منذ حوالي 14 ساعة

ترامب: إيران ستدفع ثمنا غاليا وهذا تهديد وليس تحذير

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. التعليم تصدر تعليمات بشأن امتحانات الصف الثالث الثانوي

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. صدام بين رينيه فايلر والأهلي

منذ حوالي 21 ساعة

موضوعات متعلقة

"بومبيو" يتهم روسيا بالسعي لتقويض أثر العقوبات الدولية على كوريا الشمالية

بومبيو يحذر إيران من أي هجوم على المؤسسات الأمريكية

عاجل.. سقوط صاروخ قرب مبنى السفارة الأمريكية في بغداد

بومبيو يحمل إيران مسؤولية مهاجمة قافلة أمريكية في أفغانستان

السفارة الأمريكية في بغداد تطلق صافرات الإنذار

ترامب: إيران وراء الهجوم على السفارة الأمريكية في بغداد

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
10:14 م

فرمان جديد من الخطيب في الصفقة الثانية للأهلي

كهربا يوجه رسالة قوية في رأس السنة

04:47 ص

عاجل.. أول قرار من "التموين" في 2020 يسعد الأسر المصرية (اعرف التفاصيل)

06:11 ص

أخبار الأهلي اليوم الثلاثاء: حقيقة التعاقد مع المحمدي.. نجم الفريق على أعتاب الرحيل.. 4 شروط لقيد كهربا في الأهلي

10:30 م

عاجل.. اتحاد الكرة يهدد الأهلي بعدم قيد كهربا والسبب ليس الزمالك

02:34 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات بنات

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: الأفضل فى 2019.. مع الاعتذار للسيئين

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب ساخنة فى شرق المتوسط ولكن بلا مواجهات مباشرة

DMCA.com Protection Status