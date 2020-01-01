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"هايلايت" عام 2019 لأسرة الأمير هاري يكشف عن صورة للمرة الاولى لطفله "أركي"

الأربعاء 01/يناير/2020 - 06:58 ص
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بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
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طرح الأمير هاري دوق "سوسكس" عبر صفحته الرسمية على موقع أنستجرام، مقطع فيديو صغير، كشف من خلاله عن أبرز اللحظات التي عاشها على مدار عام 2019 المنقضي.
ونشرت صحيفة ديلي ميل، مجموعة من اللقطات التي جاءت بهذا الفيديو الملهم، وكان من ضمنها، لقطة لم تظهر من قبل للأمير هاري، وهو يحمل طفله "أركي".
وقالت الصحيفة ان مقطع الفيديو الذي نشره الأمير البريطانية، اختار له خلفية موسيقية مرثرة، من أغنية Clocks طرحت في عام 2003 للفريق الغنائي الشهير Coldplay.
ذلك بعد أن سبق وطرح دوق ساسكس الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل بطاقة المعايدة الرسمية لأسرتهم لموسم أعياد الكريسماس، والتي أسرت قلوب كل من رأوها على منصات التواصل الاجتماعي.
وقالت صحيفة ديلي ميل البريطانية، أن بطاقة المعايدة كانت عبارة عن صورة لهاري وميجان، ويظهر في المنتصف طفلهما الصغير "’آركي".
وتداولت الصحف ومنصات التواصل هذه الصورة، بعد نشر الصفحة الرسمية التابعة للأسرة الملكية على موقع تويتر لها.
وألحقت الصورة عند نشرها بعبارة تهنئة تقول 'Merry Christmas and a Happy New Year from our family to yours، ما معناه عيد ميلاد مجيد وعام جديد سعيد من أسترنا لأسركم.
"هايلايت" عام 2019 لأسرة الأمير هاري يكشف عن صورة للمرة الاولى لطفله "أركي"
"هايلايت" عام 2019 لأسرة الأمير هاري يكشف عن صورة للمرة الاولى لطفله "أركي"
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