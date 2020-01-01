"الزراعة" تزف خبر سار للمواطنين بمناسبة عيد الميلاد

كشف الدكتور محمد القرش معاون وزير الزراعة للانتاج الحيواني، عن خبر سار بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، موضحا أن الوزارة قررت إلغاء إجازة حديقة الحيوان يوم الثلاثاء المقبل، وفتحها أمام جميع المواطنين الرغبين في التنزه بـ 5 جنيهات فقط، في هذا اليوم.





وتابع "القرش"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "Dmc"، مساء الثلاثاء، أن الوزارة أصدرت خلال الفترة الماضية قرارًا برفع قيمة التذكر لبعض الشركات الخاصة والمؤسسات التعليمية التي ترغب في زيارة الحديقة في أيام الإجازات لـ65 جنيهًا ولكن تم تعطيل هذا القرار يوم الثلاثاء المقبل، لموافقته عيد الميلاد المجيد.



