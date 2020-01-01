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نتفليكس تعلن عن المسلسلات الـ 10 الأكثر شعبية في بريطانيا على منصتها في 2019

الأربعاء 01/يناير/2020 - 06:54 ص
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بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
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كشفت منصة البث الرقمي الشهيرة نتفليكس عن إحصائياتها لعام 2019 المنقضي، ومنها أكثر 10 مسلسلات ذات شعبية في بريطانيا خلال العام.

ونقلت صحيفة ديلي ميل البريطانية، قائمة المسلسلات الـ 10، والتي ذكرت أن المفاجأة تكمن في أن مسلسل the crown لم يحتل صدارتها، بالرغم ما حققه من نسب مشاهدات مرتفعة منذ طرحه.

وجاءت قائمة أعلى 10 مسلسلات شعبية بريطانية على منصة نتفليكس كما يلي، في المركز الأول، مسلسل The Witcher، للنجم الكبير هنري كافيل، والذي أعلنت نتفليكس أنها بدأت في التحضير لتصوير موسمه الثاني والثالث.

وفي المركز الثاني جاء مسلسل After Life، ومن بعده في المركز الثالث جاء مسلسل Stranger Things في موسمه الثالث للنجمة الشابة ميلي بوبي براون.

وفي المركز الرابع جاء مسلسل Sex Education، ومسلسل The Umbrella Academy في المركز الخامس، ومسلسل You في المركز السادس.

ثم مسلسل Unbelievable في المركز السابع، ومسلسل Top Boy في المركز الثامن، ومسلسل Black Mirror في المركز الـ 9 ومسلسل Dirty John في المركز العاشر.



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