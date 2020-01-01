شاهد.. عقد كامل لم يغير من جمال ملامح هؤلاء النجمات (صور)



وعلى المستوى الشخصي، وخاصة فيما يخص النجمات، رصدت صحيفة ديلي ميل، مدى التغير الذي يكاد يكون ملحوظ على ملامح عدد كبير من نجمات هوليوود من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، ومن عدد من الدول الأوروبية.



ونشرت الصحيفة البريطانية لقطات تقارن بين وجوه هؤلاء النجمات بداية حقبة 2010، ولقطات أخرى من نهاية العقد، تقارن بين ما طرأ من تغيرات على ملامحهن.



وكان من ضمن النجمات اللائي ظهرن في تقرير ديلي ميل، كل من النجمة البريطانية والمغنية الشهيرة، شيريل، والنجمة البريطانية الشهيرة "جوسلي ليز هرلي".



وزوجة النجم ديفيد بيكهام، والعضوة السابقة لفريق سبايسي جيرلز فيكتوريا بيكهام، والنجمة الكبيرة جينفر لوبيز، وعارضة الأزياء البارزة كيت موس.











شهدت هوليوود على مدار السنوات العشر المنقضية العديد من الأحداث المثيرة، كان منها النجاح الكبير الذي حققته أفلام "مارفل"، وظهور مسلسل "صراع العروش".