Advertisements
Advertisements
Advertisements

"ثورة نسائية ضد الرجال".. خبيرة أبراج تكشف سلبيات عام 2020

الأربعاء 01/يناير/2020 - 06:06 ص
Advertisements
عبير فؤاد
عبير فؤاد
الفجر
Advertisements
قالت عبير فؤاد خبيرة الأبراج والفلك، إنه من ضمن السلبيات المتوقع حدوثها في عام 2020، وجود حالة ثورة نسائية على الرجال، لافتة إلى أن هناك حركة عالمية للنساء للمطالبة بحقوقهم.

وأضافت "فؤاد"، خلال حوارها مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أن الولايات المتحدة الأمريكية بها صراعات يصادفها سوء حظ وسوف يكون هناك مواجهات عنيفة بين الأحزاب والإتجاهات المختلفة داخل أمريكا في 2020، متوقعة نشوب أزمة كبيرة بين أمريكا وإيران في 2020 وزيادة الأزمات في سوريا.

وتابعت: "في أخر شهر ديسمبر 2020 سيكون هناك تغييرات قوية في العالم ويكون هناك انقلابات كثيرة في العالم ورؤساء أمريكا الذين يتم انتخابهم في عام الاقتران العظيم يكونون عرضة لمحاولات اغتيال في العام الذي يلي الإقتران العظيم.

وأوضحت: "هناك تغييرات كثيرة وشكل جديد وسيتغير التوزيع الجغرافي للعالم وتغيير حكومات على مستوى العالم في أوروبا وأمريكا في 2020".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

عبير فؤاد ثورة نسائية 2020

أخبار تهمك

رينيه فايلر يهرب من فخ مباراة الأهلي والهلال السعودي

منذ حوالي 19 ساعة

رمضان صبحي يهدد انضمام إيليكي إلى الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

6 نجوم يكرهون ليونيل ميسي بشراسة .. تعرف عليهم

منذ ساعتين و 18 دقيقة

كهربا يوجه رسالة قوية في رأس السنة

منذ ساعتين و 24 دقيقة

عاجل.. برشلونة يقدم عرضه الأول لخطف نجم دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. الزمالك يحسم موقفه من السوبر الإفريقي

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. صدام بين رينيه فايلر والأهلي

منذ حوالي 21 ساعة

خبيرة أبراج تزف خبر سار لـ محمد صلاح في 2020

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. شوقي غريب يكشف عن أزمة بين المنتخب وليفربول بسبب صلاح

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. اتحاد الكرة يهدد الأهلي بعدم قيد كهربا والسبب ليس الزمالك

منذ حوالي 17 ساعة

تحذير وتوضيح.. بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس أول أيام عام 2020

منذ حوالي 12 ساعة

فرمان جديد من الخطيب في الصفقة الثانية للأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. أول قرار من "التموين" في 2020 يسعد الأسر المصرية (اعرف التفاصيل)

منذ يوم

أخبار الأهلي اليوم الثلاثاء: حقيقة التعاقد مع المحمدي.. نجم الفريق على أعتاب الرحيل.. 4 شروط لقيد كهربا في الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. التعليم تصدر تعليمات بشأن امتحانات الصف الثالث الثانوي

منذ حوالي 20 ساعة

ترامب: إيران ستدفع ثمنا غاليا وهذا تهديد وليس تحذير

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

خبيرة أبراج تكشف سرًا عن عمر دياب.. وهذا سيحدث له في 2019

خبيرة علم أبراج: 2019 عام خير للكل

خبيرة أبراج تكشف عن حظ الرئيس بوتين في 2019 (فيديو)

خبيرة أبراج تفجر مفاجأة عن "ترامب" و"بوتين" في 2019

خبيرة أبراج تكشف وضع مصر في 2020

خبيرة أبراج تتنبأ بثورة نسائية ضد الرجال في 2020

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
10:14 م

فرمان جديد من الخطيب في الصفقة الثانية للأهلي

كهربا يوجه رسالة قوية في رأس السنة

04:47 ص

عاجل.. أول قرار من "التموين" في 2020 يسعد الأسر المصرية (اعرف التفاصيل)

06:11 ص

أخبار الأهلي اليوم الثلاثاء: حقيقة التعاقد مع المحمدي.. نجم الفريق على أعتاب الرحيل.. 4 شروط لقيد كهربا في الأهلي

10:30 م

عاجل.. اتحاد الكرة يهدد الأهلي بعدم قيد كهربا والسبب ليس الزمالك

02:34 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات بنات

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: الأفضل فى 2019.. مع الاعتذار للسيئين

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب ساخنة فى شرق المتوسط ولكن بلا مواجهات مباشرة

DMCA.com Protection Status