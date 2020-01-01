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التشكيلة المتوقعة لمباراة تشيلسي ضد برايتون في الدوري الإنجليزي

الأربعاء 01/يناير/2020 - 06:01 ص
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تشيلسي
تشيلسي
أحمد عصام
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يحل فريق تشيلسي بقيادة مدربه فرانك لامبارد ضيفا ثقيلا على فريق برايتون اليوم الأربعاء 1 يناير في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرون من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2019/2020.

نتيجة مباراة تشيلسي الماضية :-

وكان الفريق الأزرق قد نجح في تحقيق فوزا صعبا على حساب فريق أرسنال في ديربي لندن بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي أقيمت على ملعب الإمارات، وذلك بعد تأخر الفريق في النتيجة حتى الدقيقة 83 من المباراة.

نجم تشيلسي يغيب عن الفريق بسبب الإصابة :-

ويغيب اللاعب الامريكي الشاب بوليسيتش عن الفريق في الفترة الحالية بسبب الإصابة التي تعرض لها في الفترة الأخيرة، ويعد بوليسيتش من أهم العناصر هذا الموسم في تشكيلة البلوز مع فرانك لامبارد.

التشكيلة المتوقعة لتشيلسي ضد برايتون :-

واستقر فرانك على التشكيلة الأساسية التي ستدخل مباراته ضد فريق برايتون، حيث من المتوقع أن لا يجري مدرب تشيلسي اي تعديلات على الفريق، وتاتي التشكيلة المتوقعة كالتالي :-

حراسة المرمى : كيبا.
خط الدفاع : ازبيلكوتا - زوما - توموري - ايمرسون.
خط الوسط : كانتي - جورجنيهو - مونت - ويليان - هودسون اودوي.
خط الهجوم : تامي ابراهام.

موعد مباراة تشيلسي ضد برايتون :-

وسوف تقام المباراة بين فريق تشيلسي وفريق برايتون في الساعة الثانية والنصف عصراً بتوقيت القاهرة، بينما سوف تقام المباراة في الساعة الثالثة والنصف عصراً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الرابعة والنصف مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية، وفي الساعة الواحدة والنصف ظهرا بتوقيت دولة المغرب العربي.

ويواجه تشيلسي هذا الموسم أزمة كبيرة مع أندية الوسط والمؤخرة في جدول ترتيب الدوري الانجليزي، حيث تعرض الفريق لهزائم مفاجأة ضد فريق وست هام يونايتد وبورنموث وساوثهامبتون، بينما يقدم مباريات كبيرة للغاية ضد أندية القمة حيث نجح في حسم ديربي لندن ضد أرسنال وتوتنهام بالفوز خارج الارض خلال فترة قصيرة للغاية.

ويحتل فريق ليفربول صدارة ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 55 نقطة وبفارق 13 نقطة عن فريق ليستر سيتي صاحب المركز الثاني بالبريميرليج.

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