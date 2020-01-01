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وائل جسار ورامي صبري والليثي وصافينار يتألقون في ليلة رأس السنة بسيمراميس (صور)

الأربعاء 01/يناير/2020 - 05:58 ص
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بوابة الفجر
عبدالحافظ حمدي
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شهد حفل رأس السنة الذي أقيم داخل فندق انتر كونتننتال سيراميس على كورنيش نيل القاهرة حالة من الطرب الرومانسي والشعبي.

شارك في احياء الحفل النجم اللبناني وائل جسار والمصري رامي صبري بالإضافة الى المطرب الشعبي محمود الليثي والمطربة نجوان والراقصة صوفينار.

الحفل شهد لافتة كامل العدد وهو من إنتاج محمود حنفي وإشراف الدكتورة نورا حنفي التي تألقت بسواريه من تصميم العالمي هاني البحيري.



وائل جسار ورامي صبري والليثي وصافينار يتألقون في ليلة رأس السنة بسيمراميس (صور)
وائل جسار ورامي صبري والليثي وصافينار يتألقون في ليلة رأس السنة بسيمراميس (صور)
وائل جسار ورامي صبري والليثي وصافينار يتألقون في ليلة رأس السنة بسيمراميس (صور)
وائل جسار ورامي صبري والليثي وصافينار يتألقون في ليلة رأس السنة بسيمراميس (صور)
وائل جسار ورامي صبري والليثي وصافينار يتألقون في ليلة رأس السنة بسيمراميس (صور)
وائل جسار ورامي صبري والليثي وصافينار يتألقون في ليلة رأس السنة بسيمراميس (صور)
وائل جسار ورامي صبري والليثي وصافينار يتألقون في ليلة رأس السنة بسيمراميس (صور)
وائل جسار ورامي صبري والليثي وصافينار يتألقون في ليلة رأس السنة بسيمراميس (صور)
وائل جسار ورامي صبري والليثي وصافينار يتألقون في ليلة رأس السنة بسيمراميس (صور)
وائل جسار ورامي صبري والليثي وصافينار يتألقون في ليلة رأس السنة بسيمراميس (صور)
وائل جسار ورامي صبري والليثي وصافينار يتألقون في ليلة رأس السنة بسيمراميس (صور)
وائل جسار ورامي صبري والليثي وصافينار يتألقون في ليلة رأس السنة بسيمراميس (صور)
وائل جسار ورامي صبري والليثي وصافينار يتألقون في ليلة رأس السنة بسيمراميس (صور)
وائل جسار ورامي صبري والليثي وصافينار يتألقون في ليلة رأس السنة بسيمراميس (صور)
وائل جسار ورامي صبري والليثي وصافينار يتألقون في ليلة رأس السنة بسيمراميس (صور)
وائل جسار ورامي صبري والليثي وصافينار يتألقون في ليلة رأس السنة بسيمراميس (صور)
وائل جسار ورامي صبري والليثي وصافينار يتألقون في ليلة رأس السنة بسيمراميس (صور)
وائل جسار ورامي صبري والليثي وصافينار يتألقون في ليلة رأس السنة بسيمراميس (صور)
وائل جسار ورامي صبري والليثي وصافينار يتألقون في ليلة رأس السنة بسيمراميس (صور)
وائل جسار ورامي صبري والليثي وصافينار يتألقون في ليلة رأس السنة بسيمراميس (صور)
وائل جسار ورامي صبري والليثي وصافينار يتألقون في ليلة رأس السنة بسيمراميس (صور)
وائل جسار ورامي صبري والليثي وصافينار يتألقون في ليلة رأس السنة بسيمراميس (صور)
وائل جسار ورامي صبري والليثي وصافينار يتألقون في ليلة رأس السنة بسيمراميس (صور)
وائل جسار ورامي صبري والليثي وصافينار يتألقون في ليلة رأس السنة بسيمراميس (صور)
وائل جسار ورامي صبري والليثي وصافينار يتألقون في ليلة رأس السنة بسيمراميس (صور)
وائل جسار ورامي صبري والليثي وصافينار يتألقون في ليلة رأس السنة بسيمراميس (صور)
وائل جسار ورامي صبري والليثي وصافينار يتألقون في ليلة رأس السنة بسيمراميس (صور)
وائل جسار ورامي صبري والليثي وصافينار يتألقون في ليلة رأس السنة بسيمراميس (صور)
وائل جسار ورامي صبري والليثي وصافينار يتألقون في ليلة رأس السنة بسيمراميس (صور)
وائل جسار ورامي صبري والليثي وصافينار يتألقون في ليلة رأس السنة بسيمراميس (صور)
وائل جسار ورامي صبري والليثي وصافينار يتألقون في ليلة رأس السنة بسيمراميس (صور)
وائل جسار ورامي صبري والليثي وصافينار يتألقون في ليلة رأس السنة بسيمراميس (صور)
وائل جسار ورامي صبري والليثي وصافينار يتألقون في ليلة رأس السنة بسيمراميس (صور)
وائل جسار ورامي صبري والليثي وصافينار يتألقون في ليلة رأس السنة بسيمراميس (صور)
وائل جسار ورامي صبري والليثي وصافينار يتألقون في ليلة رأس السنة بسيمراميس (صور)
وائل جسار ورامي صبري والليثي وصافينار يتألقون في ليلة رأس السنة بسيمراميس (صور)
وائل جسار ورامي صبري والليثي وصافينار يتألقون في ليلة رأس السنة بسيمراميس (صور)
وائل جسار ورامي صبري والليثي وصافينار يتألقون في ليلة رأس السنة بسيمراميس (صور)
وائل جسار ورامي صبري والليثي وصافينار يتألقون في ليلة رأس السنة بسيمراميس (صور)
وائل جسار ورامي صبري والليثي وصافينار يتألقون في ليلة رأس السنة بسيمراميس (صور)
وائل جسار ورامي صبري والليثي وصافينار يتألقون في ليلة رأس السنة بسيمراميس (صور)
وائل جسار ورامي صبري والليثي وصافينار يتألقون في ليلة رأس السنة بسيمراميس (صور)
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