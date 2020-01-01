لوبيتا نيونجو تزين غلاف مجلة British Vogue في عدد جديد (صور)



ونقلت صحيفة ديلي ميل البريطانية، غلاف المجلة بعددها الجديد، وعدد من لقطات أجرتها لوبيتا ضمن جلسة تصوير خاصة بالعدد ظهرت بها بمجموعة من الإطلالات المميزة.



ونقلت الصحيفة البريطانية، جانبا من حوار اجرته لوبيتا مع مجلة British Vogue، قالت به أنها دائما ما تشعر بالعزلة عند تصويرها لأي فيلم سينمائي جديد.



وعبرت عن رغبتها في كسر هذه العزلة، بسعيها لزيادة نشاطها على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، والتواصل بشكل أفضل مع متابعيها والمهتمين باخبارها الفنية.



كما أعترفت ان اكثر ما يجذبها لأي عمل سينمائي جديد، ليس مقدار الأجر الذي تتلقاه مقابل مشاركتها به، ولكن ما يجذبها بحق هو طيقة سرد القصة وما تشهده من مفارقات ومتغيرات تبهر الجمهور أمام الشاشة الفضية.



بالإضافة لما تراه من تأثير ثقافي واجتماعي قد ينتج عن العمل السينمائي الذي تقبل على المشاركة به، وكلما زاد هذا التأثير من بين سطور النص، زادت رغبتها في العمل به.











اختارت مجلة British Vogue النجمة السمراء لوبيتا نيونجو لتكون نجمة غلاف عددها الجديد المقرر طرحه لشهر فبراير المقبل.