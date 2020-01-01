ضربة قاضية لمانشستر يونايتد قبل مواجهتي الريدز والسيتزنز

كشفت تقارير صحفية بريطانية أن مانشستر يونايتد بقيادة النرويجي أولي جونار سولسكاير المدير الفني للفريق تلقى ضربة موجعة بفقدان خدمات نجم الفريق الأسكتلندي سكوت مكتوميناي لمدة شهرين بسبب الإصابة.





وأفادت صحيفة ديلي ميل البريطانية بأن مكتوميناي يعتبر واحد من أهم أعمدة كتيبة سولسكاير في أولد ترافورد في الفترة الماضية مما يجعل غيابه ضربة موجعة للمدرب النرويجي.





وأكدت الصحيفة البريطانية أن مكتوميناي قد يغيب لمدة ثمانية أسابيع بسبب إصابته القوية في أربطة الركبة.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن مكتوميناي تلقى الإصابة في مباراة نيوكاسل وخرج من الملعب وهو يسير على عكازات قبل أن يخضع لفحوصات طبية على موضع الإصابة التي أكدت وجود مشاكل كبيرة في أورتار ركبته.





وذكرت الصحيفة البريطانية أن النجم الأسكتلندي سيغيب بذلك عن مواجهتي ليفربول ومواجهة مانشستر سيتي في نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية للأندية المحترفة.



