Advertisements
Advertisements
Advertisements

أرنولد شوارزنجر يقضي عطلة رأس السنة برفقة "كلينت إستوود"

الأربعاء 01/يناير/2020 - 06:39 ص
Advertisements
بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
Advertisements
نشر النجم الكبير أرنولد شوارزنجر، صورة جمعته بالمخرج الكبير كلينت استوود أثناء قضائهما لعطلة نهاية العام معا في التزلج على الجليد.

ونقلت صحيفة ديلي ميل الصورة التي نشرها أرنولد عبر حسابه الخاص على موقع انستجرام، وكتب شوارزنجر مع الصورة واصفا نفسه وإيستوود بالثنائي الأيقوني الأبرز على الإطلاق.

وكانت آخر الأعمال السينمائية للمخرج والممثل الكبير كلينت استوود هو فيلم "The Mule" للمخرج والذي عاد من خلاله لعالم التمثيل بعد غياب سنوات طويلة، وطرح الفيلم في صالات العرض نهاية عام 2018 الماضي.

وتدور قصة الفيلم عن محاولة القبض على أحد المحاربين القدامى، لنقله كمية كبيرة من الهيروين لأحد تجار المخدرات بالمكسيك، ويشارك في بطولته كل من النجوم كلينت إيستوود وبرادلى كوبر وتايسا فارميجا ومايكل بينيا وغيرهم.

وخلال عام 2018 نفسه كان قد طرح للنجم كلينت ايستوود فيلم من بطولة سبنسر ستون وأنتوني سادلر وأليك سكارلاتوس، الذين يجسدون قصة ثلاث رجال من سكرامنتو بولاية كاليفورنيا، قد تغلبوا على رجل مسلح ببندقية وسلاح أبيض على متن قطار من أمستردام إلى باريس في 2015.

ويشارك الثلاثة بالتمثيل ويؤدون شخصياتهم الحقيقية في الفيلم الجديد "15:17 إلى باريس" الذي يبدأ عرضه في دور السينما بالولايات المتحدة يوم الجمعة.

وتدور أحداث الفيلم حول ثلاث رجال يقدون عطلة في أوروبا عام 2015 وفي طريقهم من أمستردام إلى باريس على متن القطار عندما فتح مسلح يشتبه بأنه إسلامي متشدد النار على الركاب.

وجاء تحويل كلينت ايستوود لقصة الثلاثي لفيلم سينمائي بعد أن وصف الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما الثلاثة أصدقاء الأمريكيين بأنهم أبطال ومنحتهم فرنسا أعلى أوسمتها تقديرا لشجاعتهم وتمكنهم من القاء القبض على هذا الرجل المسلح على متن قطار ملئ بالركاب كان في طريقه إلى باريس.



أرنولد شوارزنجر يقضي عطلة رأس السنة برفقة "كلينت إستوود"
أرنولد شوارزنجر يقضي عطلة رأس السنة برفقة "كلينت إستوود"
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مشاهير محاربين قدامى راس السنه الفجر الفني

أخبار تهمك

عاجل.. شوقي غريب يكشف عن أزمة بين المنتخب وليفربول بسبب صلاح

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أول قرار من "التموين" في 2020 يسعد الأسر المصرية (اعرف التفاصيل)

منذ يوم

فرمان جديد من الخطيب في الصفقة الثانية للأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. برشلونة يقدم عرضه الأول لخطف نجم دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 12 ساعة

ترامب: إيران ستدفع ثمنا غاليا وهذا تهديد وليس تحذير

منذ حوالي 8 ساعات

أخبار الأهلي اليوم الثلاثاء: حقيقة التعاقد مع المحمدي.. نجم الفريق على أعتاب الرحيل.. 4 شروط لقيد كهربا في الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. اتحاد الكرة يهدد الأهلي بعدم قيد كهربا والسبب ليس الزمالك

منذ حوالي 17 ساعة

كهربا يوجه رسالة قوية في رأس السنة

منذ ساعتين و 27 دقيقة

تحذير وتوضيح.. بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس أول أيام عام 2020

منذ حوالي 12 ساعة

رمضان صبحي يهدد انضمام إيليكي إلى الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

6 نجوم يكرهون ليونيل ميسي بشراسة .. تعرف عليهم

منذ ساعتين و 21 دقيقة

رينيه فايلر يهرب من فخ مباراة الأهلي والهلال السعودي

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. الزمالك يحسم موقفه من السوبر الإفريقي

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. التعليم تصدر تعليمات بشأن امتحانات الصف الثالث الثانوي

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. صدام بين رينيه فايلر والأهلي

منذ حوالي 21 ساعة

خبيرة أبراج تزف خبر سار لـ محمد صلاح في 2020

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

برادلي كوبر يبدأ تصوير "The Mule"

الحماس يغلب على برادلي كوبر في كواليس تصويره The Mule (صور)

نشر الإعلان الأول لفيلم "The Mule" لـ كلينت إيستوود على صفحة مهرجان دبي

تريلر فيلم The Mule يحقق 7 ملايين مشاهدة في أربعة أيام

طرح أول بوستر لفيلم الجريمة The Mule لـ برادلي كوبر

كلينت أستوود يحتفل بعرض فيلمه الجديد وسط أبنائه

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
10:14 م

فرمان جديد من الخطيب في الصفقة الثانية للأهلي

كهربا يوجه رسالة قوية في رأس السنة

04:47 ص

عاجل.. أول قرار من "التموين" في 2020 يسعد الأسر المصرية (اعرف التفاصيل)

06:11 ص

أخبار الأهلي اليوم الثلاثاء: حقيقة التعاقد مع المحمدي.. نجم الفريق على أعتاب الرحيل.. 4 شروط لقيد كهربا في الأهلي

10:30 م

عاجل.. اتحاد الكرة يهدد الأهلي بعدم قيد كهربا والسبب ليس الزمالك

02:34 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات بنات

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: الأفضل فى 2019.. مع الاعتذار للسيئين

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب ساخنة فى شرق المتوسط ولكن بلا مواجهات مباشرة

DMCA.com Protection Status