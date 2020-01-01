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ميشيل ويليامز تعلن خطبتها بعد 8 أشهر من انفصالها عن زوجها السابق

الأربعاء 01/يناير/2020 - 06:31 ص
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بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
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أعلنت النجمة المرشحة سابقا لجائزة الاوسكار ميشيل ويليامز، عن انتظارها لمولود جديد من خطيبها الحالي مخرج العرض الغنائي المسرحي Hamilton، توماس كايل.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل، فإن ذلك بعد 8 أشهر فقط من انفصالها عن زوجها السابق الموسيقي الشهير "فيل إلفروم"، والذي أنجبت منه ابنتها ماتيلدا، البالغة من العمر 14 عام.

وكان عام 2019 حافلا بالنجاحات للنجمة الكبيرة ميشيل ويليامز، بعد أن حصدت جائزة أفضل ممثلة في دور رئيسي بمسلسل قصير بحفل جوائز أكاديمية علوم وفنون التليفزيون المعروفة باسم جوائز "إيمي Emmy " في دورتها رقم 71 لعام 2019 الجاري.

وكان مرشحا لنفس الفئة كل من النجمة أيمي آدمز عن دورها بمسلسل Sharp Objects، وبتريشا أركويت عن دورها بمسلسل Escape at Dannemora، وأونجانو إيليس عن دورها بمسلسل When They See Us، وجوي كينج عن دورها بمسلسل The Act، ونيسي ناش عن دورها بمسلسل When They See Us، وميشيل ويليامز عن دورها بمسلسل FosseVerdon.


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