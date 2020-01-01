Advertisements
Advertisements
Advertisements

ترامب: لا أتوقع حربًا مع إيران

الأربعاء 01/يناير/2020 - 05:26 ص
Advertisements
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الفجر
Advertisements
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه لا يتوقع حربًا مع إيران، وفقا لخبر عاجل نشرته وكالة أنباء رويترز.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن مشاة البحرية الأمريكية تعاملوا جيدا مع الوضع في العراق وأوجه شكري للحكومة العراقية.

واقتحم عناصر من مليشيا حزب الله العراقية مقر السفارة الأمريكية في بغداد وسط تراخٍ أمني.

وفي وقت سابق، حمل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إيران مسؤولية اقتحام سفارة بلاده في بغداد.

وقال ترامب، في تغريدة له على "تويتر": "نحمل إيران المسؤولية الكاملة عن تنظيم هجوم على سفارتنا في بغداد، ونتوقع من قوات الأمن العراقية أن تحمي السفارة".

وتابع: "هجماتنا كانت ردا على قتل إيران لمقاول مدني أمريكي وإصابة الآخرين، ولن نتوقف عن الرد بحزم على أفعالها". 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مليشيا حزب الله ترامب الولايات المتحدة أخبار

أخبار تهمك

أخبار الأهلي اليوم الثلاثاء: حقيقة التعاقد مع المحمدي.. نجم الفريق على أعتاب الرحيل.. 4 شروط لقيد كهربا في الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

6 نجوم يكرهون ليونيل ميسي بشراسة .. تعرف عليهم

منذ ساعة الا ربع

تحذير وتوضيح.. بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس أول أيام عام 2020

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. أول قرار من "التموين" في 2020 يسعد الأسر المصرية (اعرف التفاصيل)

منذ يوم

عاجل.. التعليم تصدر تعليمات بشأن امتحانات الصف الثالث الثانوي

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. برشلونة يقدم عرضه الأول لخطف نجم دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. صدام بين رينيه فايلر والأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

رمضان صبحي يهدد انضمام إيليكي إلى الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. شوقي غريب يكشف عن أزمة بين المنتخب وليفربول بسبب صلاح

منذ حوالي 3 ساعات

كهربا يوجه رسالة قوية في رأس السنة

منذ أقل من ساعة

ترامب: إيران ستدفع ثمنا غاليا وهذا تهديد وليس تحذير

منذ حوالي 6 ساعات

خبيرة أبراج تزف خبر سار لـ محمد صلاح في 2020

منذ حوالي 5 ساعات

فرمان جديد من الخطيب في الصفقة الثانية للأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

رينيه فايلر يهرب من فخ مباراة الأهلي والهلال السعودي

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. اتحاد الكرة يهدد الأهلي بعدم قيد كهربا والسبب ليس الزمالك

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. الزمالك يحسم موقفه من السوبر الإفريقي

منذ حوالي 13 ساعة

موضوعات متعلقة

ترامب: النظام الإيراني رأس حربة في نشر الإرهاب

دونالد ترامب: إيران مسؤولة عن حرب دموية بالوكالة في اليمن

ترامب يصف إيران براعي الإرهاب الأكبر في العالم

ترامب يوجه تحذيراً "شديد اللهجة" لإيران

سيناتور أمريكي: الأمر يتطلب ضربتين للفوز بالحرب ضد إيران

النواب الامريكي: "ترامب" لا يملك تفويضاً من الكونجرس بشن حرب على إيران

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
10:14 م

فرمان جديد من الخطيب في الصفقة الثانية للأهلي

أخبار الأهلي اليوم الثلاثاء: حقيقة التعاقد مع المحمدي.. نجم الفريق على أعتاب الرحيل.. 4 شروط لقيد كهربا في الأهلي

10:30 م

عاجل.. أول قرار من "التموين" في 2020 يسعد الأسر المصرية (اعرف التفاصيل)

06:11 ص

عاجل.. اتحاد الكرة يهدد الأهلي بعدم قيد كهربا والسبب ليس الزمالك

02:34 م

عاجل.. صدام بين رينيه فايلر والأهلي

10:36 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات بنات

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: الأفضل فى 2019.. مع الاعتذار للسيئين

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب ساخنة فى شرق المتوسط ولكن بلا مواجهات مباشرة

DMCA.com Protection Status