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هيفاء وهبي تشعل حفلها الثاني برأس السنة بإطلالة أكثر إثارة (صور)

الأربعاء 01/يناير/2020 - 05:31 ص
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بوابة الفجر
عبدالحافظ حمدي
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أحيت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، ثاني حفلاتها برأس السنة داخل فندق فورسيزونز نايل بلازا بإطلالة أكثر إثارة عن حفلها الأول، حيث ارتدت فستان سواريه قصير خطف أنظار الجميع.

واشعلت هيفاء الحفل بعدد كبير من أغانيها الاستعراضية المميزة منها " يا ابن الحلال" ،"رجب" ، "انا هيفا" .. وغيرها ممن طالب بها المعجبين علي مدي ساعة ونصف الساعة.

تميز الحفل بأجواء الرقي والفخامة للمنتج محمود حنفي واشرف نورا حنفي التي تألقت بسواريه من تصميم العالمي هاني البحيري لعام ٢٠٢٠ وشارك في إحياء أولي فقراته النجم العالمي حكيم وموسى بالإضافة الي فقرة استعراضية للراقصة صوفينار.

هيفاء وهبي تشعل حفلها الثاني برأس السنة بإطلالة أكثر إثارة (صور)
هيفاء وهبي تشعل حفلها الثاني برأس السنة بإطلالة أكثر إثارة (صور)
هيفاء وهبي تشعل حفلها الثاني برأس السنة بإطلالة أكثر إثارة (صور)
هيفاء وهبي تشعل حفلها الثاني برأس السنة بإطلالة أكثر إثارة (صور)
هيفاء وهبي تشعل حفلها الثاني برأس السنة بإطلالة أكثر إثارة (صور)
هيفاء وهبي تشعل حفلها الثاني برأس السنة بإطلالة أكثر إثارة (صور)
هيفاء وهبي تشعل حفلها الثاني برأس السنة بإطلالة أكثر إثارة (صور)
هيفاء وهبي تشعل حفلها الثاني برأس السنة بإطلالة أكثر إثارة (صور)
هيفاء وهبي تشعل حفلها الثاني برأس السنة بإطلالة أكثر إثارة (صور)
هيفاء وهبي تشعل حفلها الثاني برأس السنة بإطلالة أكثر إثارة (صور)
هيفاء وهبي تشعل حفلها الثاني برأس السنة بإطلالة أكثر إثارة (صور)
هيفاء وهبي تشعل حفلها الثاني برأس السنة بإطلالة أكثر إثارة (صور)
هيفاء وهبي تشعل حفلها الثاني برأس السنة بإطلالة أكثر إثارة (صور)
هيفاء وهبي تشعل حفلها الثاني برأس السنة بإطلالة أكثر إثارة (صور)
هيفاء وهبي تشعل حفلها الثاني برأس السنة بإطلالة أكثر إثارة (صور)
هيفاء وهبي تشعل حفلها الثاني برأس السنة بإطلالة أكثر إثارة (صور)
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هيفاء وهبي راس السنه حفل ٢٠٢٠

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