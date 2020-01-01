نيكول سابا تشعل رأس السنة باطلالة ملكية بحفل كامل العدد (صور)





تألقت النجمة اللبنانية نيكول سابا بإطلالة ملكية خلال أحيائها لاضخم سهرات راس التي حملت لافتة كامل العدد قبيل الحفل بأسبوع وذلك داخل أحد فنادق القاهرة الجديدة





حضرت نيكول بصحبة مدير أعمالها وائل المصري وبمجرد صعودها على خشبة المسرح مرددة لاغنية "حفضل احلم" ضجت القاعة بهتافات الإعجاب .. بعدها حرصت نيكول علي تحية الجمهور وتمنت لهم عام جديد مليئ بالسعادة وعلي كل الأمة العربية.





تعتبر نيكول سابا، واحدة من أكثر الفنانات اللبنانيات التي تهتم باناقتها حيث خطف اللوك "الملكي" الذي ظهرت به في أولى دقائق عام ٢٠٢٠ أنظار الجميع وهو من بيت ازياء Boutique designed couture العالمي.





علي جانب آخر اشعلت نيكول ليلة رأس السنة بالعديد من أغانيها الشهرة "براحتي "، التوتو ني"، "قررت "، بالإضافة إلى "ياواد يا تقيل"،"سهر الليالي" وبنت السلطان للمطرب الشعبي أحمد عدوية .. وغيرها ممن قدمتها تلبية لرغبات المعجبين علي مدي ساعة ونصف الساعة



