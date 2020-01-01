6 نجوم يكرهون ليونيل ميسي بشراسة .. تعرف عليهم

منذ بداياته مع برشلونة، لفت البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة الأنظار إليه بسبب موهبته الرائعة وأطلق عليه الكثيرون لقب الأسطورة ونال إعجاب وحب الكثير من المشجعين واللاعبين أيضًا. كما أن البرغوث الأرجنتيني مازال ينافس على لقب الكرة الذهبية وأفضل لاعب في العالم الذي حصد لقبه ستة مرات. وعلى الرغم من ذلك، إلا أن هناك البعض ممن لا يملكون الكثير من الحب للبرغوث الأرجنتيني ويمقتونه بشراسة، نستعرضهم في التقرير التالي .





1 - ماورو إيكاردي : خسر إيكاردي نجم باريس سان جيرمان ال8الي وإنتر ميلان السابق مقعده في المنتخب الأرجنتيني بعد فضيحته مع زوجة زميله في المنتهب ماكسي لوبيز. وفي ذلك الوقت، كان المنتخب بحاجة إلى قرار حاسم ولكن ميسي تدخل وأخبر المسئولين إما أنا أو إيكاردي، ومنذ ذلك الوقت لا يحصل النجم الأرجنتيني على فرصة اللعب مع منتخب التانجو على الرغم من آداؤه الرائع.





2 - كريستيان تيلو : كان ينتظر نجم برشلونة السابق مستقبلاً مشرقاً مع النادي الكتالوني لكن علاقته السيئة مع ميسي دفعت مسئولي النادي الكتالوني للتخلص منه على الفور، حيث أظهر خبراء النطق حواراً دار بين ميسي وتيلو في أحد المباريات والتي قال فيها ميسي موجهاً حديثه للاعب : " ماذا تفعل ؟ أنت لا تساوي الكثير، أنت متواجد في الملعب من أجل تمرير الكرة لي فقط "، هذه الكلمات كانت كفيلة باعارة تيلو إلى بورتو وفيورنتينا قبل بيعه إلى ريال بيتيس في عام 2017.





3 - ريستون درينثي : اتهم درينثي نجم ريال مدريد السابق ليونيل ميسي نجم برشلونة بتوجيه عبارات عنصرية له في واحدة من المباريات السابقة، حيث قال : " لقد أمسك ميسي يدي في واحدة من مواجهات الكلاسيكو قائلاً لي مرحباً بك أيها الأسود "، ودافع برشلونة عن ميسي في ذلك الوقت مؤكداً أن النجم الأرجنتيني يملك الكثير من الاحترام إلى المنافسين.





4 و 5 - ولينغتون وأندريس داليساندرو : اشتركا نجما ريال سرقسطة السابقان في قتال عنيف مع ميسي داخل الملعب لدرجة أن ميسي سقط على الأرض بعد تلقيه دفعة من داليساندرو ليحصل على بطاقة حمراء بسبب تصرفاته الوقحة والتي كانت سبباً في تغيير سيناريو المواجهة.





6 - ألفارو أربيلوا : قابل ليونيل ميسي نجم دفاع ريال مدريد السابق في موقف السيارات وقام بوصفه بالأحمق، كل ذلك دفع أربيلوا للحديث بقسوة عن برشلونة وميسي لكن قد تبدو انتصارات ميسي المتكررة على ريال مدريد هي السبب في حقد أربيلوا.



