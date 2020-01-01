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كهربا يوجه رسالة قوية في رأس السنة

الأربعاء 01/يناير/2020 - 04:47 ص
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كهربا
كهربا
الفجر الرياضي
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قام محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادى الاهلى، بنشر عبر حسابه بموقع "إنستجرام" صورة له مع والده ووالدته وشقيقته، احتفالًا برأس السنة.

وكتب محمود كهرباء على الصورة: "عندما أتحدث عن الحنان أعني بذلك أمي، و عندما أتحدث عن الأمان والعطاء أقصد بذلك أبي، فهما من أعظم النعم التي منّ الله عليا بها في هذه الدنيا فلولا رعايتكما وتضحياتكما لما وصلت لما أنا به الآن فالحمدلله على هذه النعمه".

وأكمل "اخواتي وطن وأنا من دونهم في غربه . أختي صديقتي، نصف حياتي يارب يخليكي ليا... أخويا سأبقى لك الأخ الوفي ، ابويا و أمي و اخواتى .. كل سنة وانتو معايا تباركوا كل نجاحاتي، وتكتبوا معايا البداية فى أحلامى ونجاحاتى، كل عام والجميع فى خير وسلام".

ومن المنتظر أن يلاقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، منافسه، مصر المقاصة، اليوم، على ملعب استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الـ 11 من بطولة الدوري الممتاز.

ويغيب عن الأهلي 9 لاعبين في مباراة المقاصة، وهم: "كريم نيدفيد، محمد محمود، حمدي فتحي، رمضان صبحي، محمود وحيد، شريف إكرامي، سعد سمير، جونيور أجاي، حسين الشحات".

وضمت قائمة الأهلي:
                                         
حراسة المرمى: محمد الشناوي، وعلي لطفي، ومصطفى شوبير.

خط الدفاع: أحمد فتحي، ومحمد هاني، ومحمود متولي، ورامي ربيعة، وياسر إبراهيم، وعلي معلول.

خط الوسط: أليو ديانج، وعمرو السولية، وحسام عاشور، ووليد سليمان، ومحمد مجدي «أفشة»، وأحمد الشيخ، وجيرالدو دا كوستا.

خط الهجوم: مروان محسن، ووليد أزارو، وصلاح محسن.
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