أوباميانج يقود أرسنال أمام مانشستر يونايتد التشكيل المتوقع

يستضيف ملعب الإمارات معقل الجانرز مباراة قوية اليوم الأول من يناير عام 2020 تجمع بين أرسنال ومانشستر يونايتد ضمن مباريات الجولة ال 21 من بطولة الدوري الإنجليزي البريميرليج، فى لقاء سيقوده الحكم كريس كافانا، ويسعي الفريقين لتحقيق الفوز خلال اللقاء لتحسبن موقعهم بجدول ترتيب البريميرليج.





موعد مباراة أرسنال ومانشستر يونايتد بالدوري الإنجليزي

يحل فريق مانشستر يونايتد ضيف ثقيل على فريق أرسنال ضمن مباريات الجولة ال 21 من بطولة الدوري الإنجليزي، فى تمام العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة والحادية عشر مساءا بتوقيت السعودية والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات.





القنوات الناقلة لمباراة أرسنال ومانشستر يونايتد بالدوري الإنجليزي

يلتقي فريقي أرسنال ومانشستر يونايتد ضمن مباريات الجولة ال 21 من بطولة الدوري الإنجليزي، فى تمام العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة والحادية عشر مساءا بتوقيت السعودية والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات، وسيذاع اللقاء عبر قناة beIN Sport HD 2 الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي البريميرليج.





التشكيل المتوقع لفريق أرسنال أمام مانشستر يونايتد

حراسة المرمى : لينو

خط الدفاع : مايتلاند، موستافي، لويز، ساكا

خط الوسط : توريرا، جوندوزى، اوزيل، نيلسون

خط الهجوم : بيير إيمريك أوباميانج، لاكازيت





التشكيل المتوقع لفريق مانشستر يونايتد أمام أرسنال





حراسة المرمى : دي خيا

خط الدفاع : وان بيساكا، لينديلوف، ماجواير، شاو

خط الوسط : ماكتومناي، فريد، جريينوود، بيريرا، راشفورد

خط الهجوم : انتونى مارسيال





ويحتل مانشستر يونايتد المركز الخامس برصيد 31 نقطة وفاز اللقاء الاخير على بيرتلي بهدفين دون رد بينما فريق أرسنال فى المركز ال 12 برصيد 24 نقطة وخسر اللقاء السابق أمام تشيلسي بهدفين لهدف.



