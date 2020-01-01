عاصي الحلاني ونجله يخطفان الأنظار بتألقهما في حفل رأس السنة بكونكورد السلام (صور)





أحيا السوبر ستار عاصي الحلاني، حفل رأس السنة لعام ٢٠٢٠ بفتدق كونكورد السلام.





وبدأ "عاصي" بغناء "أضحكي"، مملكة الحب، الوطن، شو بخاف، يمكن".



