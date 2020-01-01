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عاصي الحلاني ونجله يخطفان الأنظار بتألقهما في حفل رأس السنة بكونكورد السلام (صور)

الأربعاء 01/يناير/2020 - 04:43 ص
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بوابة الفجر
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أحيا السوبر ستار عاصي الحلاني، حفل رأس السنة لعام ٢٠٢٠ بفتدق كونكورد السلام.

وبدأ "عاصي" بغناء "أضحكي"، مملكة الحب، الوطن، شو بخاف، يمكن".

جدبر بالذكر أن الحفل كانت من تنظيم سيد فتوح واختتم عاصى الحفل بصحبتة نجلة شريف الذى تالق باغنية يا طيور بالعالى ومجموعة كبيرة من الاغانى القديم والحديثة وسط حضور كبيرة من رجال الاعمال وسيدات المجتمع.
عاصي الحلاني ونجله يخطفان الأنظار بتألقهما في حفل رأس السنة بكونكورد السلام (صور)
عاصي الحلاني ونجله يخطفان الأنظار بتألقهما في حفل رأس السنة بكونكورد السلام (صور)
عاصي الحلاني ونجله يخطفان الأنظار بتألقهما في حفل رأس السنة بكونكورد السلام (صور)
عاصي الحلاني ونجله يخطفان الأنظار بتألقهما في حفل رأس السنة بكونكورد السلام (صور)
عاصي الحلاني ونجله يخطفان الأنظار بتألقهما في حفل رأس السنة بكونكورد السلام (صور)
عاصي الحلاني ونجله يخطفان الأنظار بتألقهما في حفل رأس السنة بكونكورد السلام (صور)
عاصي الحلاني ونجله يخطفان الأنظار بتألقهما في حفل رأس السنة بكونكورد السلام (صور)
عاصي الحلاني ونجله يخطفان الأنظار بتألقهما في حفل رأس السنة بكونكورد السلام (صور)
عاصي الحلاني ونجله يخطفان الأنظار بتألقهما في حفل رأس السنة بكونكورد السلام (صور)
عاصي الحلاني ونجله يخطفان الأنظار بتألقهما في حفل رأس السنة بكونكورد السلام (صور)
عاصي الحلاني ونجله يخطفان الأنظار بتألقهما في حفل رأس السنة بكونكورد السلام (صور)
عاصي الحلاني ونجله يخطفان الأنظار بتألقهما في حفل رأس السنة بكونكورد السلام (صور)
عاصي الحلاني ونجله يخطفان الأنظار بتألقهما في حفل رأس السنة بكونكورد السلام (صور)
عاصي الحلاني ونجله يخطفان الأنظار بتألقهما في حفل رأس السنة بكونكورد السلام (صور)
عاصي الحلاني ونجله يخطفان الأنظار بتألقهما في حفل رأس السنة بكونكورد السلام (صور)
عاصي الحلاني ونجله يخطفان الأنظار بتألقهما في حفل رأس السنة بكونكورد السلام (صور)
عاصي الحلاني ونجله يخطفان الأنظار بتألقهما في حفل رأس السنة بكونكورد السلام (صور)
عاصي الحلاني ونجله يخطفان الأنظار بتألقهما في حفل رأس السنة بكونكورد السلام (صور)
عاصي الحلاني ونجله يخطفان الأنظار بتألقهما في حفل رأس السنة بكونكورد السلام (صور)
عاصي الحلاني ونجله يخطفان الأنظار بتألقهما في حفل رأس السنة بكونكورد السلام (صور)
عاصي الحلاني ونجله يخطفان الأنظار بتألقهما في حفل رأس السنة بكونكورد السلام (صور)
عاصي الحلاني ونجله يخطفان الأنظار بتألقهما في حفل رأس السنة بكونكورد السلام (صور)
عاصي الحلاني ونجله يخطفان الأنظار بتألقهما في حفل رأس السنة بكونكورد السلام (صور)
عاصي الحلاني ونجله يخطفان الأنظار بتألقهما في حفل رأس السنة بكونكورد السلام (صور)
عاصي الحلاني ونجله يخطفان الأنظار بتألقهما في حفل رأس السنة بكونكورد السلام (صور)
عاصي الحلاني ونجله يخطفان الأنظار بتألقهما في حفل رأس السنة بكونكورد السلام (صور)
عاصي الحلاني ونجله يخطفان الأنظار بتألقهما في حفل رأس السنة بكونكورد السلام (صور)
عاصي الحلاني ونجله يخطفان الأنظار بتألقهما في حفل رأس السنة بكونكورد السلام (صور)
عاصي الحلاني ونجله يخطفان الأنظار بتألقهما في حفل رأس السنة بكونكورد السلام (صور)
عاصي الحلاني ونجله يخطفان الأنظار بتألقهما في حفل رأس السنة بكونكورد السلام (صور)
عاصي الحلاني ونجله يخطفان الأنظار بتألقهما في حفل رأس السنة بكونكورد السلام (صور)
عاصي الحلاني ونجله يخطفان الأنظار بتألقهما في حفل رأس السنة بكونكورد السلام (صور)
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