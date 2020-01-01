الخارجية اليونانية تتابع ختطاف 8 بحارة في هجوم على ناقلة نفط

قام مسلحون، باختطاف 8 بحارة في هجوم على ناقلة نفط يونانية كانت ترسو في مدينة "ليمب" بالكاميرون، وعلى متنها 28 بحارًا.





أسفر الهجوم عن اختطاف 8 بحارة، وإصابة آخر، وفقا لبيان أصدرته وزارة التجارة البحرية اليونانية.





أوضحت الوزارة، أن ناقلة النفط تعود ملكيتها لإحدى الشركات اليونانية، والبحارة المختطفين بينهم القبطان، واثنين فلبينيين وأوكراني.



