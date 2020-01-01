موعد مباراة مانشستر سيتي اليوم| مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ضد إيفرتون بث مباشر في الدوري الإنجليزي watch live

يواجه فريق مانشستر سيتي بقيادة مدربه الإسباني بيب جوارديولا نظيره فريق إيفرتون يوم الأربعاء 1 يناير في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الاتحاد في مدينة مانشستر ضمن منافسات الجولة الـ21 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2019/2020.





القنوات الناقله لمباراة مانشستر سيتي وإيفرتون :-





وكانت قد أعلنت مجموعة قنوات بين سبورتس الرياضية عن حصولها على البث الحصري لجميع مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز في المواسم الماضية، حيث ستذاع المباراة بين فريق مانشستر سيتي وفريق ايفرتون عبر قناة بين سبورتس الرياضية 2 HD.





ويملك كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ايفرتون بعض الأسلحة من أجل إسقاط مانشستر سيتي وبيب جوارديولا على ملعب الاتحاد، ويسعى المدرب الإيطالي لتحقيق الانتصار الثالث على التوالي مع الفريق الأزرق.





موعد مباراة مانشستر سيتي ضد إيفرتون :-





وسوف تقام المباراة بين فريق إيفرتون وفريق مان سيتي في الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستقام المباراة في الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية، وفي الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت دولة المغرب العربي.



