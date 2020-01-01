محسن صبري لـ"الفجر الفني": اللجوء لنوعية المسلسلات التاريخية خطوة مهمة.. وبدأت تصوير أولى مشاهدي فى "سيف الله"





*تجربتي فى حكاية "حبيبتي من تخون" من أقرب التجارب الفنية فى مشوارى الفني.





*انضممت لفريق مسلسل "سيف الله".





*اللجوء إلى نوعية المسلسلات التاريخية خطوة مهمة جدًا.





*المسلسلات التاريخية والدينية كانت تقدم قديما بشكل كوميدي.





*غير راضي على ماتقدمه السينما المصرية حالياً.





ممثل ومخرج مصري بدأ مشواره الفني في فترة الثمانينات بأدوار ثانوية وكانت أبرز أعماله فيلم "لا تسألني من أنا" عام 1984مع الفنانة الراحلة شادية، غاب أكثر من عشر سنوات عن الساحة الفنية، ثم عاد وقدم العديد من الأعمال المميزة، كانت آخر أعماله تجربته فى مسلسل "نصيبي وقسمتك"، التى لاقي عليها رد فعل إيجابي من قبل الجمهور.





كان لـ"الفجر الفني"حوار خاص مع الفنان محسن صبري، الذي تحدث عن تجربته فى مسلسل"نصيبي وقسمتك"، تعليقه على نوعية المسلسلات التاريخية، رأيه فى السينما المصرية.





وإلى نص الحوار..





كيف كانت تجربتك فى حكاية "حبيبتي من تخون" من مسلسل "نصيبي وقسمتك"؟

التجربة كانت مميزة ومختلفة وأنا سعدت جدا بهذه التجربة، فعندما عرضت على كانت معالم الشخصية التى سأقوم بتجسيدها غير واضحة، ولكن عندما ركزت فيها شعرت بأهمية الدور، وكان للمخرج مصطفي فكري، والمؤلف عمرو ياسين دور مؤثر فى توضيح معالم الشخصية لي.





وهل تابعت ردود أفعال الجمهور علي شخصيتك فى حكاية "حبيبتي من تخون"

أنا حريص على متابعة ردود أفعال الجمهور سواء من خلال السوشيال ميديا أو الشارع المصري، والحمد لله الردود كانت إيجابية جدا، وخاصة من البنات، حيث إنها أعجبت بشخصية الأب وتمنت كل بنت أن يكون لها أب مثل هذا الأب، وأطلقوا على الأب الروحي.





وماذا عن تعاقدك على مسلسل "سيف الله"؟

أنا بالفعل تعاقدت على مسلسل "سيف الله"، وبدأنا تصوير أولي المشاهد فى المسلسل، وكانت البداية بمشاهدي، وإن شاء الله سنقدم عمل تاريخي مميز على مستوي الكتابة والإخراج ويليق بعقلية المشاهد، وأتمنى أن تنال شخصيتي إعجاب الجمهور.





وما رأيك فى الاتجاه نحو نوعية المسلسلات التاريخية؟

اللجوء إلى هذه النوعية من المسلسلات خطوة جيدة ومهمة جدا فى الفن، قديما كان للأسف المسلسلات التاريخية والدينية تقدم بشكل كوميدي، وكان فيها استسهال بشكل غريب من حيث الديكور، وأيضاً جهل فى الكتابة والإخراج فكانت تقدم بشكل غير لائق.









هل لديك جديد فى السينما خلال الفترة المقبلة؟

أنا لدي فيلم مع الفنانة ليلي علوي، كنا بدأنا فيه منذ عام، وهذه الأيام من المفترض البدء فى التصوير، ولكن لدي مشكلة بعد تعاقدي مع مسلسل "خالد بن الوليد"، فأصبح شكلي غير مناسب للفيلم لأنني فى المسلسل بذقن وفي الفيلم بدون ذقن، وأنا حتى الآن لا أعلم كيف ستنتهي هذه المشكلة، وشركات إنتاج مسلسل "سيف الله" تتفاوض مع فريق عمل الفيلم.





ومارأيك فى السينما المصرية حالياً؟

أنا غير راضي عن المستوي الفني الذي تقدمه السينما حاليا، فقديما كانت هناك أعمال تفوق الأعمال المعروضة حالياً، وأيضاً لدينا ضعف في الإنتاج، فكان قديما ينتج أكثر من ٨٠ فيلم على عكس الآن، أقصي حد عشر أفلام فقط، وهذا يرجع إلى تكلفة أجور النجوم التى تعدت ال ٤٠ مليون جنية.





عملت كمخرج من قبل ..هل تفكر فى خوض تجربة الإخراج مرة أخرى؟

لا للأسف، فأنا حاليا أبحث عن متعتي فى الحياة وأنا أجد متعتي فى التمثيل، والآن اركز على التمثيل فقط حتي استطيع أن أقدم فيه أعمال فنية مميزة، وكان مجال الإخراج سبب من ضمن الأسباب فى غيابي عن الساحة الفنية أكثر من ١٠ سنوات.





ما أقرب الأعمال الفنية التى قدمتها إلى قلبك؟

أنا أحب مسلسل "خروج من مأزق" مع الفنان يحيي الفخراني، وأيضاً "الطاحونة، لحظة اختيار"، و دوري فى حكاية "حبيبتي من تخون"، وهذه الدور اعتبره أقرب الأدوار إلى قلبي.





بمناسبة العام الجديد.. وجه كلمة إلى جمهورك؟

أنا الحمد لله فخور جدا بعام ٢٠١٩، على الرغم أني لم أقدم غير مسلسلين وهم "كلبش ٣، نصيبي وقسمتك"، ولكن ردود أفعال الجمهور أسعدتني جداً، وأتمنى فى ٢٠٢٠ أن أظل عند حسن ظن الجمهور، وأقدم لهم المزيد من الأدوار التى تليق بهم، وسنة سعيدة عليهم جميعًا.











