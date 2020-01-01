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كأس الملك| التشكيل المتوقع للفتح ضد الاتحاد

الأربعاء 01/يناير/2020 - 03:20 ص
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الاتحاد
الاتحاد
اميرة فطيم
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تتجه أنظار عشاق كرة القدم نحو ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، لمتابعة مباراة نارية تجمع بين فريق الاتحاد ونظيره الفتح اليوم الأربعاء الموافق 1 يناير 2020، ضمن منافسات دور 16 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

وكان الاتحاد قد بدأ مشواره فس البطولة بفوز ساحق على فريق الرياض بأربعة أهداف دون رد، ثم فوزه على الصفا بالأربعة أهداف مقابل هدف.

كما حقق الفتح فازا ثمينا على فريق الانتصار برباعية نظيفة في بداية مشواره في البطولة، ثم فاز على نظيره نجران بثلاثة أهدافٍ مقابل هدف، ضمن منافسات دور ال32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والسادسة والنصف بتوقيت السعودية، والساعة السادسة والنصف بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الثالثة والنصف بتوقيت جرينتش.
وتُذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة ،KSA Sports HD 1 التابعة لشبكة قنوات السعودية الرياضية، المالكة لحقوق البث الحصري لجميع مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين.

وفيما يلي التشكيل المتوقع للفتح أمام الاتحاد:-

حارس المرمي :ماكسيم كوفال.
خط الدفاع :عبد الله اليوسف – أندريه بينتو – مروان سعدان – عبد الله الدوسري.
خط الوسط:جوستاف ويكهايم – ميتشال جانوتا – منذر النخلي – علي الحسن.
خط الهجوم :محمد مجرشي – ميتشيل دي فيردي.
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