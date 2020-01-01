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رامي صبري يتألق في أول سهرات حفل راس السنة (صور)

الأربعاء 01/يناير/2020 - 02:54 ص
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بوابة الفجر
عبدالحافظ حمدي
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أحيا المطرب رامي صبري، حفلًا غنائيا باحد فنادق القاهرة بحضور جماهيري كبير الحفل من تنظيم المنتج محمود حنفي وأشراف الدكتوره نوره محمود حنفي.

وقدم صبري العديد من اشهر أغانيه منها أجمل ليالي عمرى " ثم غنى العديد من أغانيه، ومنها "الراجل" و"اهد الدنيا" و "تعالي" و"لو كان عليك" و "مش فارق" و "حبيبي الاولانى" و "مش انا وغيرها وحرص عدد كبير من الجمهور علي لالتقاط صور مع صبري علي طريقه السليفي.

كما قدم صبري " وميدلى أغانى دراما ضم أغانى "غمضت عينى" و"مش فاكر ليك" و"مش فارق" و"بحبك"، قبل أن يختتم بالرجل بناء علي طلب الجمهور .

رامي صبري يتألق في أول سهرات حفل راس السنة (صور)
رامي صبري يتألق في أول سهرات حفل راس السنة (صور)
رامي صبري يتألق في أول سهرات حفل راس السنة (صور)
رامي صبري يتألق في أول سهرات حفل راس السنة (صور)
رامي صبري يتألق في أول سهرات حفل راس السنة (صور)
رامي صبري يتألق في أول سهرات حفل راس السنة (صور)
رامي صبري يتألق في أول سهرات حفل راس السنة (صور)
رامي صبري يتألق في أول سهرات حفل راس السنة (صور)
رامي صبري يتألق في أول سهرات حفل راس السنة (صور)
رامي صبري يتألق في أول سهرات حفل راس السنة (صور)
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الكلمات المفتاحية

منوعات راس السنه حفل الفجر الفني

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