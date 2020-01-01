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بعد ظهوره مع منى الشاذلي.. مدحت صالح تريند على جوجل

الأربعاء 01/يناير/2020 - 03:22 ص
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بوابة الفجر
أماني سلام
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احتل الفنان مدحت صالح، قائمة مؤشرات تريند جوجل وذلك بعدما حققت حلقته مع في برنامج "معكم" مع الإعلامية مني الشاذلي.

واستضافت الشاذلي بجانب الفنان مدحت صالح، محمود العسلي، مصطفى حجاج، احتفالا برأس السنة، خاصة بعد نجاح أغنيتهم "انا ابن مصر" التي لاقت انتشارًا كبير عبر السوشيال.

ومازح الفنان مدحت صالح، مع محمود العسلي خلال الحلقة قائلا له" "أنا اتصورت معاك يا عسيلي من غير واسطة".

وكان قدم الثلاثه أغنية ودارت الأيام لكوكبة الشرق، وكان بدأ الغناء مدحت صالح.


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