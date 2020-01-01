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مصطفى حجاج وآلا كوشنير يشعلان حفل رأس السنة بفندق كونكورد السلام (صور)

الأربعاء 01/يناير/2020 - 02:44 ص
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بوابة الفجر
عبدالحافظ حمدي
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أحيا المطرب مصطفى حجاج حفل رأس السنة ٢٠٢٠ برفقة الراقصة الاستعراضية آلا كوشنير بأحد الفنادق الكبرى.

وبدأ "حجاج" الحفل بأغنية "يا منعنع"، ثم مجموعة متنوعة من أغانيه الأخيرة التي حققت نجاحًا كبيرًا وهى: "خطوة، هتزهزه، آة يا حنان، مبنحلهاش وثم اشعل الحفل بى اغنية انا ابن مصر الذى تفاعل مع الجمهور.

وتألقت آلا كوشنير بمجموعه كبير من الرقصات الشرقية على حلاوة روح واه لو لعبت يا زهر وغيرها من الأغانى وسط حضور كبير.

جدير بالذكر أن الحفل كانت من تنظيم سيد فتوح. 


مصطفى حجاج وآلا كوشنير يشعلان حفل رأس السنة بفندق كونكورد السلام (صور)
مصطفى حجاج وآلا كوشنير يشعلان حفل رأس السنة بفندق كونكورد السلام (صور)
مصطفى حجاج وآلا كوشنير يشعلان حفل رأس السنة بفندق كونكورد السلام (صور)
مصطفى حجاج وآلا كوشنير يشعلان حفل رأس السنة بفندق كونكورد السلام (صور)
مصطفى حجاج وآلا كوشنير يشعلان حفل رأس السنة بفندق كونكورد السلام (صور)
مصطفى حجاج وآلا كوشنير يشعلان حفل رأس السنة بفندق كونكورد السلام (صور)
مصطفى حجاج وآلا كوشنير يشعلان حفل رأس السنة بفندق كونكورد السلام (صور)
مصطفى حجاج وآلا كوشنير يشعلان حفل رأس السنة بفندق كونكورد السلام (صور)
مصطفى حجاج وآلا كوشنير يشعلان حفل رأس السنة بفندق كونكورد السلام (صور)
مصطفى حجاج وآلا كوشنير يشعلان حفل رأس السنة بفندق كونكورد السلام (صور)
مصطفى حجاج وآلا كوشنير يشعلان حفل رأس السنة بفندق كونكورد السلام (صور)
مصطفى حجاج وآلا كوشنير يشعلان حفل رأس السنة بفندق كونكورد السلام (صور)
مصطفى حجاج وآلا كوشنير يشعلان حفل رأس السنة بفندق كونكورد السلام (صور)
مصطفى حجاج وآلا كوشنير يشعلان حفل رأس السنة بفندق كونكورد السلام (صور)
مصطفى حجاج وآلا كوشنير يشعلان حفل رأس السنة بفندق كونكورد السلام (صور)
مصطفى حجاج وآلا كوشنير يشعلان حفل رأس السنة بفندق كونكورد السلام (صور)
مصطفى حجاج وآلا كوشنير يشعلان حفل رأس السنة بفندق كونكورد السلام (صور)
مصطفى حجاج وآلا كوشنير يشعلان حفل رأس السنة بفندق كونكورد السلام (صور)
مصطفى حجاج وآلا كوشنير يشعلان حفل رأس السنة بفندق كونكورد السلام (صور)
مصطفى حجاج وآلا كوشنير يشعلان حفل رأس السنة بفندق كونكورد السلام (صور)
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الكلمات المفتاحية

مصطفى حجاج راس السنه حفل الفجر الفني ٢٠٢٠

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