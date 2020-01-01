عاجل.. شوقي غريب يكشف عن أزمة بين المنتخب وليفربول بسبب صلاح

كشف المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي شوقي غريب غت رغبته في ضم محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي في قائمة الفراعنة المشاركة في أولمبياد طوكيو 2020.





وصرح غريب خلال لقاء عبر فضائية "أون سبورت": "محمد صلاح أول اختيار لنا في بطولة أولمبياد طوكيو وهو صاحب القرار فيه".





وأكمل غريب : "لأن صلاح عنده نظام ولا بد من موافقه ناديه على الانضمام، لأن موعد البطولة هو موعد بداية الدوري الإنجليزي".





وأنهي المدير الفني للفراعنة الأولمبية حديثه: "هذه مشكلة ويجب أن يكون هناك تنسيق بيننا وبين ليفربول".





ومن المقرر أن تنطيق أولمبياد طوكيو في شهر يوليو المقبل وستنتهي في أغسطس الذي يليه.



يذكر أنه حدث جدل واسع حول الثلاثي الذي سيتم اختياره من اللاعبين الكبار، في أولمبياد طوكيو، عقب تتويج منتخب مصر الأولمبي ببطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة.