رسميا... زواج الآنسة فرح من شادي في الحلقة الثالثة من المسلسل





حسمت الآنسة فرح (أسماء أبو اليزيد) قرارها بمنتهى التعقيد.. حيث قررت الإبقاء على الجنين، والزواج من شادي (أحمد مجدي) بشكل صوري، على أن تتزوج من خطيبها الحالي طارق (محمد كيلاني) بعد انتهاء الحمل، وإعطاء المولود لشادي وزوجته نادين (هبة عبد العزيز) بعد ذلك، كما بدأت بالتعرّف أكثر على شخصياتهما كي تضمن أنها ستمنح طفلها لأسرة مناسبة.





وبعد اغتيال زين (أحمد خالد صالح) كيف سيتعامل شادي مع الأمر، خاصةً أن سمعة الفندق أصبحت غير جيدة، وفي الوقت الذي يحاول فيه طارق البحث عن القاتل، وتتبع خطى عصابة المخدرات بالغردقة.





وبعدما عاد النجم السينمائي ماجد الألفي (تامر فرج) إلى حياة ديدا (رانيا يوسف) طالبًا منها التعرف على ابنته فرح، والمشاركة في حياتها مرة أخرى، تفاجئت جوجو (عارفة عبد الرسول) بوجود ماجد الألفي في غرفة ديدا، فهل تكتشف حقيقة أنه والد فرح، أم تتمكن ديدا من الحفاظ على سرية الأمر.





ويُذاع مسلسل الآنسة فرح على قناة MBC 4 في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت مصر، وهو إنتاج شركة S Productions لصاحبتها سالي والي، ويعتبر هو النسخة العربية من المسلسل الأميركي الكوميدي الشهير Jane The Virgin .



