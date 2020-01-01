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كلوب: يجب أن نستغل عامل الأرض لصالحنا

الأربعاء 01/يناير/2020 - 02:32 ص
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كلوب
كلوب
وسام محمد
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شدد الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، على ضرورة التركيز خلال المرحلة المقبلة، من أجل الاستمرار في تحقيق النتائج الإيجابية.

وقال كلوب في تصريحات للموقع الرسمي لناديه: "نقدم مباريات قوية، فخور بجميع اللاعبين وأتمنى أن نفخر الجماهير أيضا بالفريق".

وأضاف: " الموسم لم ينته بعد حتى الآن، هناك الكثير من التحديات، واللاعبون يأدون بقتالية خلال المباريات".
وأشار: "يجب أن نستغل سلاح عامل الأرض في المباريات، لعب المباريات في أنفيلد يجب أن يكون ميزة لنا، في اللقاء الأخير أمام وولفرهامبتون كانت معركة صعبة، لكننا استطعنا إنهائها لصالحنا".

وأتم: "الأمر صعب للغاية، ولكن لا أحد يشكو، كما أنه لا مجال لدينا للأعذار، هؤلاء اللاعبون يبذلون كل ما لديهم، وهذا ما سنفعله في مباراة الخميس المقبل".

ويستعد ليفربول لملاقاة شيفيلد يونايتد، يوم الخميس المقبل على ستاد أنفيلد، في إطار منافسات الأسبوع العشرين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 55 نقطة، من 18 مباراة حيث فاز في في 17 وتعادل في واحدة.

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