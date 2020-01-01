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التشكيل المتوقع للاتحاد أمام الفتح في كأس خادم الحرمين الشريفين

الأربعاء 01/يناير/2020 - 02:29 ص
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الاتحاد والفتح
الاتحاد والفتح
أميرة فطيم
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يستعد الاتحاد لمواجهة نظيره الفتح، مساء اليوم الأربعاء الموافق 1 يناير 2020، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، ضمن منافسات دور 16 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

وسيتواجه الفريقين للمرة الثانية في أقل من أسبوع، بعدما تعادلا إيجابيًا بهدف لمثله، في ختام الجولة الثالثة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

موعد مباراة الاتحاد ضد الفتح في كأس خادم الحرمين الشريفين:-

من المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والسادسة والنصف بتوقيت السعودية، والساعة السادسة والنصف بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الثالثة والنصف بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد ضد الفتح في كأس خادم الحرمين الشريفين:-

وتُذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة ،KSA Sports HD 1 التابعة لشبكة قنوات السعودية الرياضية، المالكة لحقوق البث الحصري لجميع مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين.

وفيما يلي التشكيل المتوقع لفريق الاتحاد أمام الفتح:-

حارس المرمي: فواز القرني.
خط الدفاع: حمدان الشمراني – عبد الله العمار – عمار الدحيم – سعود عبد الحميد.
خط الوسط: خالد السميري – عبد العزيز البيشي – عبد الله المالكي.
خط الهجوم :فيتشيو – رومارينهو – بيجوفيتش.

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