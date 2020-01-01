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عاجل.. الجيش الأمريكي يرسل مزيد من القوات إلى الكويت

الأربعاء 01/يناير/2020 - 02:15 ص
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الجيش الأمريكي
الجيش الأمريكي
الفجر
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أفادت قناة العربية في خبر عاجل، أن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، قررت إرسال المزيد من الجنود إلى الكويت، بعد اقتحام السفارة الأمريكية في بغداد.

واقتحم عناصر من مليشيا حزب الله العراقية مقر السفارة الأمريكية في بغداد وسط تراخٍ أمني.

وفي وقت سابقK حمل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إيران مسؤولية اقتحام سفارة بلاده في بغداد.

وقال ترامب، في تغريدة له على "تويتر": "نحمل إيران المسؤولية الكاملة عن تنظيم هجوم على سفارتنا في بغداد، ونتوقع من قوات الأمن العراقية أن تحمي السفارة".

وتابع: "هجماتنا كانت ردا على قتل إيران لمقاول مدني أمريكي وإصابة الآخرين، ولن نتوقف عن الرد بحزم على أفعالها
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الكلمات المفتاحية

مليشيا حزب الله بغداد اليكي اقتحام السفارة

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