بعد منعه من الغناء.. شاهد ماذا فعل حمو بيكا في حفلة ليلة رأس السنة (فيديو)

ظهر مغني المهرجانات حمو بيكا، في ضيافة "النهار" في الاحتفالية التي خصصتها القناة بليلة رأس السنة الميلادية.





وتحدث بيكا، خلال الحلقة، عن أزمته مع نقابة الموسيقيين، ومنع نقيبها هاني شاكر ل بالغناء، على خلفية الأزمة.

وطوال الحلقة التزم بيكا، بقرار المنع ولم يؤدي أي أغنية.



