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بعد منعه من الغناء.. شاهد ماذا فعل حمو بيكا في حفلة ليلة رأس السنة (فيديو)
الأربعاء 01/يناير/2020 - 02:19 ص
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ظهر مغني المهرجانات حمو بيكا، في ضيافة "النهار" في الاحتفالية التي خصصتها القناة بليلة رأس السنة الميلادية.
وتحدث بيكا، خلال الحلقة، عن أزمته مع نقابة الموسيقيين، ومنع نقيبها هاني شاكر ل بالغناء، على خلفية الأزمة.
وطوال الحلقة التزم بيكا، بقرار المنع ولم يؤدي أي أغنية.
وعبر بيكا، خلال الحلقة عن استيائه إزاء قرار منع نقابة الموسيقيين له من الغناء.
ووجه رسالة لنقيب الموسقيين هاني شاكر قال له خلالها: " "مينفعش تمنعنى من الغنا" مضيفًا: "الدنيا بتتقلب لو كافيه أعلن أنى هغني فيه!"
وأضاف: "فى ملايين من الناس بتسمعنى وعندي شركة إنتاج كبيرة وأصور الأغاني فيها وورايا ناس بتاكل عيش".
كانت نقابة الموسيقيين منعت محمد محمود مصطفى سيد أحمد الشهير بـ"حمو بيكا"، من الغناء والتحقيق معه في التهم الموجهة إليه باقتحام مقر نقابة المهن الموسيقية، وسب وقذف الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية.
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