كل ما تريد معرفته عن لقاء نيوكاسل يونايتد ضد ليستر سيتي

سيحاول فريق نيوكاسل يونايتد العودة لطريق الإنتصارات مرة أخرى، حينما يستضيف فريق ليستر سيتي صاحب المركز الثاني اليوم الأربعاء، في أولى أيام العام الجديد 2020، وذلك بملعب سان جيمس بارك، لحساب الجولة 21 من الدوري الإنجليزي الممتاز.





وتعرض الفريق لهزيمتين متتاليتين، أمام مانشستر يونايتد في البوكسينج داي برباعية مقابل لهدف، ثم أمام إيفرتون في الجولة الماضية، بهدفين مقابل هدف، لذلك يطمح ستيف بروس في الفوز، خشية تراجع نتائج الفريق.





في المقابل يريد ليستر سيتي بقيادة المدرب الآيرلندي بريندان رودجرز، لمواصلة الإستفاقة من هزيمة ليفربول، بعد أن فاز في الجولة الماضية أمام وست هام يونايتد.





ويريد رودجرز الفوز للتشبث بالمركز الثاني، حيث يعلم رودجرز أن أي سقوط سيتم إستغلاله من قبل المتحفز مانشستر سيتي صاحب المركز الثالث.





ترتيب نيوكاسل يونايتد وليستر سيتي قبل مباراة الجولة 21





يحتل ليستر سيتي المركز الثاني برصيد 42 نقطة من 20 مباراة، حيث فاز في 13 مباراة وتعادل في 3 مباريات وخسر 4 مباريات أخرى.





موعد مباراة نيوكاسل يونايتد ضد ليستر سيتي والقناة الناقلة لها





تنقل المباراة على الهواء مباشرة اليوم الأربعاء 1 يناير، في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت مكة المكرمة، السابعة بتوقيت الإمارات، وتنقل على قناة beIN Sports HD 7 ويديرها الحكم مارتن أتكينسون.





نتيجة مباراة الذهاب بين نيوكاسل يونايتد ضد ليستر سيتي





احتضن ملعب كينج باور مباراة الذهاب بين الفريقين في الجولة السابعة، وانتهت بفوز كاسح لليستر سيتي بخماسية دون رد، سجل منها النجم جيمي فاردي هدفين، وويلفريد نديدي وريكاردو بيريرا ولاعب نيوكاسل بول دوميت هدفاً ضد مرماه.





آخر أخبار الفريقين





يغيب عن نيوكاسل الخماسي سان آلان ماكسيم وسيونج يونج وجمال لاسليس وسياران كلاك ومات ريتشي، بينما أصبح الثلاثي بول دوميت ووفابياان شار وجولينتون متاحين للمباراة.





غاب القوام الأساسي لفريق ليستر عن المباراة السابقة ضد وست هام يونايتد، لذلك من المقرر عودة نجوم الفريق الأساسيين جيمي فاردي وجيمس ماديسون ويوري تليمانس وولفريد نديدي.





المواجهات المباشرة بين نيوكاسل ضد ليستر سيتي





تقابل الفريقان في 126 مناسبة سابقة، حيث فاز نيوكاسل يونايتد في 53 مباراة، مقابل 46 فوز لليستر، بينما تعادل الفريقان في 27 مناسبة.





التشكيل المتوقع لفريق ليستر سيتي ضد نيوكاسل





من المتوقع أن يبدأ بريندان رودجرز مباراة نيوكاسل بالتشكيل التالي

شمايكل

بيريرا – سونسيو – إيفانز – تشيلويل

نديدي

بارنز - ماديسون – تليمانس – بيريز