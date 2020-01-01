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شاهد.. أحمد السقا: والدي نصحني "أوعي تتجوز يا ابني"(فيديو)

الأربعاء 01/يناير/2020 - 01:56 ص
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بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي
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قال الفنان أحمد السقا إنه يُلقب بـ"تربي الوسط الفني" وذلك بسبب حضوره الكثير من الجنازات لزملاء الوسط الفني ورجل الشارع، كما أنه قريب من الناس.

وأضاف أحمد السقا خلال حواره إلى برنامج its show time الذي تقدمه الإعلامية دينا حويدق ومها الصغير على قناة CBC، أن اللقب محبب إليه ودعا ربه أن يديمها عليه نعمة، موضحًا أنه من أسرة محافظة وتربى على الالتزام من صغره، ووالده كان بمثابة صديقه بينما كانت والدته شديدة وصارمة.

وتابع السقا أن أكثر نصيحة يتذكرها من والده هي جملة "أوعي تتجوز يا ابني"، كما كان ينصحه دائمًا بلتواضع بين الناس ومصاحبتهم، كاشفًا أن لقطات الأكشن في أفلامه مثل مشهد "حرقه" في فيلم الجزيرة، وقفزته في النيل بفيلم تيتو، وهروب اضطراري يقوم بها بنفسه بدون الاستعانة بدبلير، حيث يتدرب عليها ويدرسها.

وأكد الفنان أنه أكثر الممثلين بين أبناء جيله تصويرًا في الخارج، وأنه بحسب خبرته وتجاربه يمكنه القول إن في مصر الآن تقنيين لأفلام الأكشن وتنفيذ المشاهد الخطرة وهؤلاء يتفوقون على أقرانهم في الخارج.

شدد السقا على أنه في البداية لم يكن مقتنعًا بمواقع التواصل الاجتماعي وذلك لأنه "راجل دمه حر"، متابعًا أن الكلام الجيد يرفع من معنوياته  لكن أي شخص يتجاوز في حق أهل بيته لا يتهاون معه. 

وسرد الفنان قصة شاب استمر يسبه على حسابه بموقع الصور الأشهر انستجرام، لمدة 6 أشهر طوال اليوم، فلم يكن منه سوى أنه وصل إليه بطريقته الخاصة وذهب إلى عنوانه وطرق باباه فجرًا وحين فتح الشاب باب المنزل ورأه أغشى عليه فورًا.


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منوعات راس السنه الفجر الفني السقا

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