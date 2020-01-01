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أقباط بورسعيد يحتفلون بـ"رأس السنة" من كنيسة الأنبا بيشوي

الأربعاء 01/يناير/2020 - 04:46 ص
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جانب من الاحتفال
جانب من الاحتفال
محمد عزام
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أدى آلاف الأقباط في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، قداس رأس السنة بجميع كنائس بورسعيد بحضور كبار القساوسة والكهنة.

ورصدت "الفجر"، توافد المئات لأداء قداس رأس السنة فى كنيسة "الأنبا بيشوي" بحى الشرق، حيث ترأس القداس القمص بولا سعد كاهن الكنيسة ووكيل مطرانية الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد، وكهنة الكنيسة القمص صليب حكيم، والقس بيمن صابر، والقس أرميا فهمى.

وشهدت محافظة بورسعيد، مشاهد للعديد من الاحتفالات بحلول العام الميلادى الجديد 2020، من بينها بعض الحفلات الخاصة بالمطاعم والكافيهات.

كما تقدم اللواء عادل الغصبان، محافظ بورسعيد، وفدًا من التنفيذيين، لتهنئة المسيحيين بالعام الميلادى الجديد، وذلك داخل كنيسة مارى مرقس بمدينة بورفؤاد، وكنيسة ماري جرجس بحي الشرق.
أقباط بورسعيد يحتفلون بـ"رأس السنة" من كنيسة الأنبا بيشوي
أقباط بورسعيد يحتفلون بـ"رأس السنة" من كنيسة الأنبا بيشوي
أقباط بورسعيد يحتفلون بـ"رأس السنة" من كنيسة الأنبا بيشوي
أقباط بورسعيد يحتفلون بـ"رأس السنة" من كنيسة الأنبا بيشوي
أقباط بورسعيد يحتفلون بـ"رأس السنة" من كنيسة الأنبا بيشوي
أقباط بورسعيد يحتفلون بـ"رأس السنة" من كنيسة الأنبا بيشوي
أقباط بورسعيد يحتفلون بـ"رأس السنة" من كنيسة الأنبا بيشوي
أقباط بورسعيد يحتفلون بـ"رأس السنة" من كنيسة الأنبا بيشوي
أقباط بورسعيد يحتفلون بـ"رأس السنة" من كنيسة الأنبا بيشوي
أقباط بورسعيد يحتفلون بـ"رأس السنة" من كنيسة الأنبا بيشوي
أقباط بورسعيد يحتفلون بـ"رأس السنة" من كنيسة الأنبا بيشوي
أقباط بورسعيد يحتفلون بـ"رأس السنة" من كنيسة الأنبا بيشوي
أقباط بورسعيد يحتفلون بـ"رأس السنة" من كنيسة الأنبا بيشوي
أقباط بورسعيد يحتفلون بـ"رأس السنة" من كنيسة الأنبا بيشوي
أقباط بورسعيد يحتفلون بـ"رأس السنة" من كنيسة الأنبا بيشوي
أقباط بورسعيد يحتفلون بـ"رأس السنة" من كنيسة الأنبا بيشوي
أقباط بورسعيد يحتفلون بـ"رأس السنة" من كنيسة الأنبا بيشوي
أقباط بورسعيد يحتفلون بـ"رأس السنة" من كنيسة الأنبا بيشوي
أقباط بورسعيد يحتفلون بـ"رأس السنة" من كنيسة الأنبا بيشوي
أقباط بورسعيد يحتفلون بـ"رأس السنة" من كنيسة الأنبا بيشوي
أقباط بورسعيد يحتفلون بـ"رأس السنة" من كنيسة الأنبا بيشوي
أقباط بورسعيد يحتفلون بـ"رأس السنة" من كنيسة الأنبا بيشوي
أقباط بورسعيد يحتفلون بـ"رأس السنة" من كنيسة الأنبا بيشوي
أقباط بورسعيد يحتفلون بـ"رأس السنة" من كنيسة الأنبا بيشوي
أقباط بورسعيد يحتفلون بـ"رأس السنة" من كنيسة الأنبا بيشوي
أقباط بورسعيد يحتفلون بـ"رأس السنة" من كنيسة الأنبا بيشوي
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راس السنه داخل كنيسة العام الميلادي الجديد 2020 احتفالات العام الميلادي

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