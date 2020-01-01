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7 مباريات هامة تنتظر الأهلي في شهر يناير

الأربعاء 01/يناير/2020 - 01:32 ص
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الاهلي
الاهلي
علي نبوي
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يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لخوض عدة لقاءات هامة خلال شهر يناير الجاري لعام 2020، في المستوى المحلي والإفريقي، حيث يسعى المارد الأحمر لاستمرار انطلاقته في بطولة الدوري المصري، والتأهل للدور المقبل من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويخوض الأهلي خلال شهر يناير 7 مباريات هامة حيث يبدأ مشواه بمواجهة مصر المقاصة بالجولة الحادية عشر لمسابقة الدوري الممتاز، فيما ينهي مبارياته في هذا الشهر بمواجهة إنبي.

ونستعرض مباريات الأهلي في شهر يناير : -

مصر المقاصة × الأهلي 1-1-2020
الأهلي × نادي مصر 5-1-2020
بلاتينيوم × الأهلي 11-1-2020
الأهلي × طنطا 15-1-2020
المقاولون العرب × الأهلي 19-1-2020
الأهلي × النجم الساحلي 24-1-2020
الأهلي × إنبي 27-1-2020
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