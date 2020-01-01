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تركي آل الشيخ ينشر لقطات من حفل إيهاب توفيق بليلة رأس السنة (فيديو)

الأربعاء 01/يناير/2020 - 01:44 ص
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بوابة الفجر
أماني سلام
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أشعل الفنان إيهاب توفيق، حفله الذي أحياه في موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، بمناسبة برأس السنة الميلادية الذي شهد حضور جماهيري كبير.

ونشر المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، مقطع فيديو من حفل إيهاب توفيق، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وظهر إيهاب توفيق وهو وغني مع تفاعل كبير من قبل الجمهور بالسعودية.

يذكر آن أخر أعمال إيهاب توفيق دعاءً دينيًا جديدا للعرض باقى أيام شهر رمضان بعنوان «جاني في المنام» عبر موقع «يوتيوب»، الأغنية من كلمات إبراهيم دردير، وألحان كريم فتحى، وتوزيع اسلام الحسن، وتسجيل وميكس وماستر مصطفى رؤوف.


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الكلمات المفتاحية

منوعات سنة ميلادية راس السنه تركي ال الشيخ

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