وزير التعليم يكشف تفاصيل نظام الفصول الذكية (فيديو)

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إنهم وضعوا 31 مشروعًا لتطوير التعليم في عام 2014، لافتًا إلى أنهم حققوا منهم 70% حتى الآن.



وأضاف "شوقي"، خلال حواره مع الإعلامية ريهام السهلي، ببرنامج "المواجهة"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز" مساء الثلاثاء، أنه تخرج من المدارس الحكومية ويفتخر بذلك، مؤكدًا أن التعليم قصة حياة وعملية مستمرة لا تتوقف على مجال الدراسة.



وكشف تفاصيل نظام الفصول الذكية، موضحًا أنه سيتم بناء فصل من ألواح مصنوعة ضد الصوت والضوء، ومزود بالشاشات الذكية والإنترنت، لافتًا إلى أن الفصول الذكية "الفراغات الذكية" تستخدم في المدارس التي تعاني من كثافة الطلاب، وتستغرق في إنشائها 48 ساعة و4 عمال، كما يمكن إعادة إنشائها بطرق مختلفة.

