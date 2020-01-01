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موعد مباراة اتحاد جدة اليوم| مشاهدة مباراة الاتحاد ضد الفتح بث مباشر في الدوري السعودي | live KSA Sports HD

الأربعاء 01/يناير/2020 - 01:11 ص
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بوابة الفجر
أميرة فطيم
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ينتظر عشاق كرة القدم مباراة نارية تجمع بين فريق الاتحاد ونظيره الفتح اليوم الأربعاء الموافق 1 يناير 2020، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، ضمن منافسات دور 16 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

وتقابل الفريقان فذ ذات الإسبوع، في المباراة التي جمعت بينهم ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، والتي انتهت بالتعادل إجابيا بهدف لمثله.

موعد مباراة الاتحاد ضد الفتح في كأس خادم الحرمين:-

من المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والسادسة والنصف بتوقيت السعودية، والساعة السادسة والنصف بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الثالثة والنصف بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد ضد الفتح في كأس خادم الحرمين:-

وتُذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة ،KSA Sports HD 1 التابعة لشبكة قنوات السعودية الرياضية، المالكة لحقوق البث الحصري لجميع مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين.

مشوار الفريقين في كأس الملك:-

بدأ الاتحاد البطولة بتحقيقه فوزا ساحقا على فريق الرياض بأربعة أهداف دون رد، ثم فوزه على الصفا بالأربعة أهداف مقابل هدف.

كما حقق الفتح فازا ثمينا على فريق الانتصار برباعية نظيفة في بداية مشواره في البطولة، ثم فاز على نظيره نجران بثلاثة أهدافٍ مقابل هدف، ضمن منافسات دور ال32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

التشكيل المتوقع للاتحاد في مواجهة الفتح:-

حارس المرمي: فواز القرني.
خط الدفاع: حمدان الشمراني – عبد الله العمار – عمار الدحيم – سعود عبد الحميد.
خط الوسط: خالد السميري – عبد العزيز البيشي – عبد الله المالكي.
خط الهجوم :فيتشيو – رومارينهو – بيجوفيتش.

التشكيل المتوقع للفتح في مواجهة الاتحاد:-

حارس المرمي :ماكسيم كوفال.
خط الدفاع :عبد الله اليوسف – أندريه بينتو – مروان سعدان – عبد الله الدوسري.
خط الوسط:جوستاف ويكهايم – ميتشال جانوتا – منذر النخلي – علي الحسن.
خط الهجوم :محمد مجرشي – ميتشيل دي فيردي.
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