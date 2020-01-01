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موعد مباراة تشيلسي اليوم| مشاهدة مباراة تشيلسي ضد برايتون بث مباشر في الدوري الإنجليزي watch live

الأربعاء 01/يناير/2020 - 12:59 ص
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تشيلسي
تشيلسي
عبد القادر عرابي
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يستضيف ملعب "أميريكان إكسبريس" مواجهة فريق تشيلسي مع مضيفه برايتون، ضمن مباريات الجولة 21 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويسعى البلوز بقيادة المدرب فرانك لامبارد، لتحقيق الفوز على برايتون، وذلك للمحافظة على المركز الرابع، والبقاء في المربع الذهبي.

بينما يطمح برايتون بقيادة المدرب جراهام بوتر لخطف نقاط المباراة الثلاث، والتقدم أكثر في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل تشيلسي المركز الرابع برصيد 35 نقطة من 20 مباراة، بينما يتواجد برايتون في المركز الرابع عشر برصيد 23 نقطة.

موعد مباراة تشيلسي وبرايتون والقنوات الناقلة لها

تنقل المباراة على الهواء مباشرة في تمام الساعة الثانية والنصف عصراً بتوقيت القاهرة، الثالثة والنصف بتوقيت مكة المكرمة والعراق وسوريا والدوحة، الرابعة والنصف عصراً بتوقيت الإمارات العربية، الواحدة والنصف ظهراً بتوقيت تونس والحزائر، الثانية عشرة والنصف ظهراً بتوقيت جرينتش.

وتنقل المباراة حصرياً على قناة beIN Sports HD 2 الناقل الحصري للقاء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وبتعليق نوفل الباشي.

يدير المباراة الحكم الإنجليزي ستيوارت أتويل، ويذكر أن مواجهة الذهاب بين الفريقين على ملعب ستامفورد بريدج، إنتهت بفوز البلوز بهدفين دون رد، سجلهما جورجينيو وويليان.
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الكلمات المفتاحية

تشيلسي الكرة العالمية الدوري الانجليزي

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