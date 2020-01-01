"البيئة": طورنا البنية التحتية لعدد كبير من المحميات الطبيعية

قالت الدكتور ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن مصر لديها 30 محمية طبيعية، وتمثل 15% من مساحة مصر، مؤكدة أن المحميات الطبيعية كنوز مصر المهملة.



وأضافت "فؤاد"، خلال حوارها مع الإعلامية ريهام السهلي، ببرنامج "المواجهة"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، الثلاثاء، أنهم نجحوا في تطوير البنية التحتية لعدد كبير من المحميات ذات الأولوية مثل؛ سانت كاترين، ذهب، محميات جنوب سيناء، وغيرها.



وأكدت وزيرة البيئة، أنهم يعملون على تطوير المحميات الطبيعية بالشكل المطلوب، مؤكدة أنهم يجب أن يكون هناك خدمات داخل المحميات الطبيعية، لافتة إلى أن هناك آلية لـ وضع رسوم وتصاريح ممارسة نشاط داخل المحميات، مثلما يفعل العالم كله، لافتة إلى أن 85% من مصروفات محميات جنوب إفريقيا تمويل ذاتي.

