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ما لا تعرفه عن شريف رمزي حفيد الفنان صلاح ذو الفقار

الأربعاء 01/يناير/2020 - 12:58 ص
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بوابة الفجر
شيماء فوزى
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فنان موهوب لكن أعماله قليلة، ظهرت موهبة في الأعمال التي قدمها والتي تنوعت بين الكوميدي والتراجيدي، أنه الفنان الشاب شريف رمزي ولعل نشأته الفنية كان لها عامل في حبه للفن، لكنه ارجع قلة أعماله إلى عدم وجود ورق جيد يعرض عليه وأنه يفضل أن ألا يقدم شئ بدلًا من أن يقدم عملًا سيئًا.

نشأته
ولد الفنان شريف رمزي في 1 يناير 1981 ونشأ في أجواء فنية، فهو حفيد الفنان صلاح ذو الفقار من والدته ليلى صلاح ذو الفقار، وعمته هي الممثلة المعتزلة هدى رمزي، ووالده هو المنتج محمد حسن رمزي، كذلك جده لوالده هو المخرج والمنتج والكاتب الكبير حسن رمزي الذي أسس شركة أفلام النصر وكان أول رئيس لغرفة صناعة السينما المصرية.

كانت علاقته بجده الفنان صلاح ذو الفقار مميزة جداً وكان يعتبره قدوته في الحياة، حيث انه عاش معه سنوات طويلة، حيث أن والداه انفصلا بعد خمس سنوات من ميلاده لينتقل للعيش في منزل جده.

دراسة شريف وحبه للفن
كان "شريف" طالبًا هادئًا في المدرسة لكنه كان متعدد المواهب مما لفت الأنظار إليه لفت إليه الأنظار، حيث كان موهوب في الرسم والنحت والتمثيل ويحرص على المشاركة في كل أعمال الفرق المسرحية.

وكان شريف يحب الفن التشكيلي جداً وكان يجيده منذ صغره ويبيع كل ما يصنعه من منحوتات ورسومات بنفسه في فترة الصيف ليكسب منها مال خاص به، كما كانت دائماً لوحاته معلقة علي جدران مدرسته، موهبته الفذة تلك شجعت المدرسة على إقامة معرضان كبيران له.

دفعه حبه للرسم إلى الإلتحاق بكلية الفنون الجميلة سنة 1999فدرس الفنون الجميلة بجامعة حلون،لكن ذلك لم ينسيه كون أن التمثيل أيضاً هو أحد أحلامه، فطلب من صديق والده الدكتور محمد عبد الهادي صاحب استوديو التمثيل نصائحه التي تساعده في التمثيل.
وبعد أيام من اللقاء بينهما اتصل به وأخبره أن المخرج مجدي أحمد علي شاهد صوره ويريده في دور في فيلم بإسم "أسرار البنات" لأن الدور كان يحتاج إلى شاب في سن المراهقة ، فشارك في الغيلم وكان ذلك عام ٢٠٠١وحقق الفيلم نجاح كبير ليكون بدايته في عالم التمثيل .

أعمال شريف رمزي في السينما والتليفزيون
توالت أعمال" شريف" في الدراما والسينما منها أفلام "من نظرة عين"، "حالة حب"، "بني آدم واسمي خالد"، "أريد خلعاً"، "العيال هربت"، "عجميستا"، "ألوان السما السبعة"، "سمير وشهير وبهير"، "بتوقيت القاهرة"، "المسافر"، "هاتولي راجل"، وفيلم "من ظهر راجل"، وشارك في فيلم عالمي عن حياة الإسكندر المقدوني اسمه وفيلم "Young Alexander the Great".

ومن مسلسلاته "الجانب الآخر من الشاطئ"، "أحزان مريم"، سيت كوم "شريف ونص"، "الجماعة"، "العراف"، "زواج بالإكراه".

زواج شريف رمزي
تزوج شريف رمزي من منة الله ابنة الفنان حسين فهمي والفنانة ميرفت أمين، لكنه في عام 2011 أعلن إنفصاله عنها بعد ثلاث سنوات من الزواج في هدوء تام مع الاحتفاظ بعلاقة طيبة بينهما.

وإعادة التجربة مرة أخرى حيث تزوج من الممثلة المعتزلة ريهام أيمن بعد حوالي أربع سنوات من انفصاله وكانت من ضمن الحضور في حفل الزفاف طليقته، ورزقا الزوجان بطفلين هما "رمزي"، "ليليا".


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الكلمات المفتاحية

منوعات صلاح ذو الفقار شريف رمزي الفجر الفني

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