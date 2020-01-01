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موعد مباراة مانشستر يونايتد وأرسنال اليوم| مشاهدة مباراة مانشستر وآرسنال بث مباشر في الدوري الإنجليزي| premier league

الأربعاء 01/يناير/2020 - 12:49 ص
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مانشستر يونايتد وارسنال
مانشستر يونايتد وارسنال
علاء خليف
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يستضيف ملعب "الإمارات" مواجهة من العيار الثقيل ستجمع بين فريق أرسنال وضيفه مانشستر يونايتد، مساء اليوم الأربعاء الموافق 1 يناير 2020، ضمن منافسات الجولة الـ21 من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز والتي يتصدر ترتيبها فريق ليفربول برصيد 55 نقطة.

ترتيب أرسنال ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي:

يحتل فريق مانشستر يونايتد المركز الخامس في جدول ترتيب "البريميرليج" برصيد 31 نقطة جمعها من 20 مباراة (8 انتصارات – 7 تعادلات – 5 هزائم، سجل 32 هدفًا – استقبلت شباكه 23 هدفًا)، أما فريق أرسنال يحتل المركز الثاني عشر في ترتيب البطولة برصيد 24 نقطة جمعها من 20 مباراة (5 انتصارات – 9 تعادلات – 6 هزائم، سجل 26 هدفًا – استقبلت شباكه 30 هدفًا).

موعد مباراة أرسنال ARSENAL ضد مانشستر MANCHESTER:

تنطلق أحداث القمة النارية المرتقبة بين أرسنال ومانشستر يونايتد اليوم الأربعاء 1/1/2020، في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة وفلسطين، والحادية عشر مساءًا بتوقيت مدينة مكة المكرمة، والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت مدينة أبوظبي، والثامنة مساءًا بالتوقيت العالمي "جرينتش".

نتائج آخر 5 مباريات بين أرسنال ومانشستر يونايتد:

شهدت نتائج آخر 5 مباريات جمعت بين ARSENAL VS MANCHESTER تفوق لفريق اليونايتد، حيث فاز في مباراتين مقابل انتصار وحيد للأرسنال، وحسم التعادل نتيجة مباراتين بينهما وجاءت نتائج المواجهات كالتالي:

- 29 أبريل 2018.. مانشستر يونايتد 2 – 1 أرسنال
- 5 ديسمبر 2018.. مانشستر يونايتد 2 – 2 أرسنال
- 25 يناير 2019.. أرسنال 1 – 3 مانشستر يونايتد
- 10 أكتوبر 2019.. أرسنال 2- 0 مانشستر يونايتد
- 30 سبتمبر .. مانشستر يونايتد 1 – 1 أرسنال

القنوات الناقلة لمباراة أرسنال ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي:

يمكنكم متابعة بث تليفزيوني مباشر وحصري لمباراة أرسنال ضد مانشستر يونايتد اليوم الأربعاء عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية الرياضية، حيث تذاع المباراة عبر قناة BEIN SPORTS HD 2 بتعليق الجزائري "حفيظ دراجي"، كما ستكون المباراة منقولة عبر بعض القنوات المفتوحة وهي:

- Sport TV 1
- Sky Sport Uno
- Sport Klub 1 Serbia
- Sport Klub 1HD Slovenija
- Sport Klub 1 Hrvatska
- Diema Sport 2 HD
- Digi Sport 1 HD Hungary
- beIN Sports HD 11 EN
- Sky Sport 1 Germany
- BT Sport 1 / HD
- Canal + Sport Polska
- SuperSport HD 2 alb
- Ziggo Sport Select HD
- EuroSport Romania
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