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شاهد.. برج القاهرة يحتفل بـ"رأس السنة" بطريقة غير مسبوقة

الأربعاء 01/يناير/2020 - 12:48 ص
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برج القاهرة
برج القاهرة
الفجر
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احتفل برج القاهرة، بمناسبة رأس السنة الميلادية 2020، حيث تم وضع شجرة "كريسماس" في مدخل البرج بالإضافة للعديد من الزينة والألعاب بمناسبة العام الجديد.

وتعد هذه المرة الأولى التي يحتفل فيها برج القاهرة بالألعاب النارية، وتنظيم احتفال كرنفالي غير مسبوق احتفالا بالعام الجديد.

الجدير بالذكر أن ليلة رأس السنة الميلادية هي ليلة 31 ديسمبر من نهاية العام هي أخر يوم في السنة الميلادية في التقويم الغريغوري، واليوم الذي يليه هو يوم رأس السنة.

ويستعد المصريون للاحتفال بهذه المناسبة، حيث يتبادلون رسائل الود والتهنئة.

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الكلمات المفتاحية

سنة ميلادية راس السنه الكريسماس

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