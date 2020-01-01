أول تعليق من ابنة أحمد الفيشاوي بعد صورتها العارية





نشرت لينا ابنة الفنان أحمد الفيشاوي، مقطع فيديو عبر خاصية "استوري" بإنستجرام، تحدثت خلاله باللغة الإنجليزية وشكرت جميع متابعيها الذين يرسلون لها الرسائل الجيدة من خلال خاصية الرسائل المباشرة "DM"، مشيرة إلى أنها تسعد كثيرًا لرؤيتها.





واعتذرت لمتابعيها الذين يُراسلونها بهدف التواصل معها، لأنها لن تتمكن من الرد عليهم، "أنا مقدرش أتكلم مع ناس غريبة".





أضافت: "في ناس بتقول لي لو مش عارفاني نتعرف، بس أنا مش عايزة أتعرف على أي حد.. عشان ده خطر".

كانت لينا، واجهت عاصفة من الانتقادات اللاذعة، بعد نشر صورة فاضحة لها على حسابها بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، تظهر فيها وهي عارية تمامًا.





وبعد نشر الصورة مباشرةً تلقت ابنة الفنان المصري أحمد الفيشاوي وطليقته هند الحناوي، لينا الفيشاوي انتقادات قوية، بعد نشرها صورة عارية من طفولتها تعود إلى عام 2013.



