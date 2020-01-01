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موعد مباراة بيرنلي وأستون فيلا اليوم| مشاهدة مباراة أستون فيلا ضد بيرنلي بث مباشر في الدوري الإنجليزي| aston villa

الأربعاء 01/يناير/2020 - 12:35 ص
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استون فيلا
استون فيلا
علي ماهر حلمى
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يواجه اليوم الخميس نادي استون فيلا المحترف ضمن صفوفه لاعبا منتخبنا الوطني أحمد المحمدي، ومحمود حسن تريزجيه نظيره نادي بيرنلي ضمن منافسات الجولة الواحدة والعشرون، من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " علي ملعب تيرف مور الدولي بمدينة بيرنلي.

ومن المقرر أن يلتقي نادي استون فيلا المحترف ضمن صفوفه لاعبا منتخبنا الوطني أحمد المحمدي و محمود حسن تريزجيه نظيره نادي بيرنلي ضمن منافسات الجولة الواحدة و العشرون من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " علي ملعب تيرف مور الدولي بمدينة بيرنلي في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا بتوقيت القاهرة و الثالثة والنصف عصرا بتوقيت مكه المكرمة و الرابعة والنصف عصرا بتوقيت القاهرة العربية المتحدة والثانية عشر والنصف بالتوقيت العالمي جرينتش.

وتذاع المباراة المباراة بين نادي استون فيلا المحترف ضمن صفوفه لاعبا منتخبنا الوطني أحمد المحمدي و محمود حسن تريزجيه نظيره نادي بيرنلي ضمن منافسات الجولة الواحدة و العشرون من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " علي قناة بي أن سبورت 1 المشفرة الناقلة لحقوق بث بطولة الدوري الانجليزي الممتاز عبر الشرق الأوسط بتعلق المعلق الشهير باسم الزير.

ويدخل نادي استون فيلا المحترف ضمن صفوفه لاعبا منتخبنا الوطني أحمد المحمدي و محمود حسن تريزجيه وهو في المركز الثامن عشر برصيد 18 نقطة بجدول ترتيب البطولة الإنجليزية بينما يحتل نادي بيرنلي المركز الثالث عشر برصيد 24 نقطة من عمر البطولة الإنجليزية.
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