موعد مباراة بيرنلي وأستون فيلا اليوم| مشاهدة مباراة أستون فيلا ضد بيرنلي بث مباشر في الدوري الإنجليزي| aston villa

يواجه اليوم الخميس نادي استون فيلا المحترف ضمن صفوفه لاعبا منتخبنا الوطني أحمد المحمدي، و محمود حسن تريزجيه نظيره نادي بيرنلي ضمن منافسات الجولة الواحدة والعشرون، من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " علي ملعب تيرف مور الدولي بمدينة بيرنلي.





ومن المقرر أن يلتقي نادي استون فيلا المحترف ضمن صفوفه لاعبا منتخبنا الوطني أحمد المحمدي و محمود حسن تريزجيه نظيره نادي بيرنلي ضمن منافسات الجولة الواحدة و العشرون من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " علي ملعب تيرف مور الدولي بمدينة بيرنلي في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا بتوقيت القاهرة و الثالثة والنصف عصرا بتوقيت مكه المكرمة و الرابعة والنصف عصرا بتوقيت القاهرة العربية المتحدة والثانية عشر والنصف بالتوقيت العالمي جرينتش.





وتذاع المباراة المباراة بين نادي استون فيلا المحترف ضمن صفوفه لاعبا منتخبنا الوطني أحمد المحمدي و محمود حسن تريزجيه نظيره نادي بيرنلي ضمن منافسات الجولة الواحدة و العشرون من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " علي قناة بي أن سبورت 1 المشفرة الناقلة لحقوق بث بطولة الدوري الانجليزي الممتاز عبر الشرق الأوسط بتعلق المعلق الشهير باسم الزير.



