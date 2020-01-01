الأهلي يوضح موقفه ضم نجم الإسماعيلي

أوضحت مصادر مقربة من النادي الأهلي، حقيقة تفاوض النادي مع قائد الإسماعيلي ومدافع منتخب مصر باهر المحمدي، لضمه في فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة.





وكشفت المصادر، أن النادي الأهلي لا يفكر في ضم مدافع جديد للفريق في يناير المقبل، وبالتالي فكرة ضم باهر المحمدي غير واردة بالنسبة للقلعة الحمراء.





وتركز إدارة نادي القرن في الوقت الحالي على ضم مهاجم جديد للفريق، في ظل عدم إقتناع المدرب السويسري رينيه فايلر بالمغربي وليد أزارو والمهاجم صلاح محسن.

وخرج المحمدي في برنامج الإعلامي أحمد شوبير، مطالباً إداؤة ناديه بالسماح له بالرحيل خلال فترة الإنتقالات الشتوية، مما فتح باب التكهنات حول رحيله نحو الأهلي.





وردت إدارة القلعة الصفراء على طلب المحمدي بتحويله للحقيق، بعد فرض غرامة مالية كبيرة عليه.





كما يعاني النادي الأهلي من عدة إصابات على مستوى خط الدفاع، كان آخرها إصابة سعد سمير بقطع في وتر أكيليس وغيابه لنهاية الموسم، مما فتح باب التوقعات حول ضم مدافع جديد.



