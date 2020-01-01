"مينفعش تمنعني من الغنا".. حمو بيكا يوجه رسالة جديدة لهاني شاكر (فيديو)





عبر مطرب المهرجانات حمو بيكا، عن استيائه إزاء قرار منع نقابة الموسيقيين له من الغناء.





ووجه رسالة لنقيب الموسقيين هاني شاكر قال له خلالها: " "مينفعش تمنعنى من الغنا" مضيفًا: "الدنيا بتتقلب لو كافيه أعلن أنى هغني فيه!"





وأضاف: "فى ملايين من الناس بتسمعنى وعندي شركة إنتاج كبيرة وأصور الأغاني فيها وورايا ناس بتاكل عيش".





كانت نقابة الموسيقيين منعت محمد محمود مصطفى سيد أحمد الشهير بـ"حمو بيكا"، من الغناء والتحقيق معه في التهم الموجهة إليه باقتحام مقر نقابة المهن الموسيقية، وسب وقذف الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية.



