خبيرة أبراج تزف خبر سار لـ محمد صلاح في 2020

قالت عبير فؤاد خبيرة الأبراج والفلك، إن محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر برج الجوزاء، وسوف يشهد انفراجه هائلة في 2020.



وأضافت فؤاد، في حوارها مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، الثلاثاء: "محمد صلاح مخنوق من الإعلام ويتمنى الابتعاد عن الأضواء، ولا يرغب في ملاحقة الصحفيين ووسائل الإعلام له".



وأشارت خبيرة الأبراج والفلك إلى أن أبراج الثور والعذراء والجدي الأكثر حظا عام 2020.

