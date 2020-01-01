7 نجوم يتقمصون دور "بابا نويل" في الكرة المصرية (تقرير)

يُعد "بابا نويل" أو "سانتا كلوز" واحد من أبرز الشخصيات الخيالية التي ترتبط باحتفالات رأس السنة وعيد الميلاد "الكريسماس"، حيث وصفه التراث بشخص عجوز ذو لحية بيضاء يرتدي الثياب الحمراء، يصول ويجول في الشوارع لتوزيع الهدايا والمفاجآت على الصغار والكبار ورسم البسمة على وجوههم وتحقيق أمنياتهم في العام الجديد.





واستعان المعلق الرياضي الشهير ميمي الشربيني لقب "بابا نويل" أو "تاجر السعادة" لوصف بعض النجوم المصريين خلال تعليقه على المباريات، من اللاعبين أصحاب القدرات الهجومية والتهديفية الذين يستطيعون تسجيل الأهداف أو تقديم الهدايا من التمريرات الساحرة لزملائهم بالملعب وقيادة أنديتهم للانتصارات وتحقيق أمنيات وأحلام جماهيرهم.





ومع بداية العام الجديد وتزامنًا مع احتفالات العالم برأس السنة وعيد الميلاد نُسلط الضوء على بعض نجوم الكرة المصرية في الوقت الحالي، الذين يستحقون وعن جدارة لقب "بابا نويل" في الملاعب المصرية:-





1- عبد الله السعيد:





أحد أفضل المواهب الكروية المصرية في السنوات الأخيرة، سجل الكثير من الأهداف خلال مسيرته الكروية مع الأهلي والإسماعيلي وبيراميدز حاليًا وكذلك مع منتخب مصر، واعتاد تقديم الهدايا لزملائه من التمريرات السحرية داخل الملعب، وتوزيع لحظات السعادة على الجماهير، ويعتبر هداف الجيل الحالي من اللاعبين الذين لم يعتزلوا، حيث سجل 99 هدفًا في بطولة الدوري الممتاز ويفصله هدف وحيد عن دخول نادي المائة.





2- وليد سليمان:





يستحق "حاوي" الأهلي وليد سليمان ايضًا لقب "بابا نويل" في ملاعب الكرة المصرية، بعد تألقه اللافت للأنظار مع الفريق الأحمر خلال السنوات الماضية، وحتي الآن بعدما وصل لعامه الـ35 لا يزال يُبدع ويُمتع داخل المستطيل الأخضر، يسجل الأهداف ويُسعد الملايين من عشاق نادي القرن الإفريقي، ويقود فريقه لتحقيق الانتصارات وحصد البطولات المختلفة.





3- حسين الشحات:





انتقاله للنادي الأهلي في يناير الماضي كان حدثًا ضخمًا في الكرة المصرية ، البعض شبهه بـ"أبوتريكة الجديد" نظرًا لتشابهه مع نجم الأحمر السابق في أخلاقه والتزامه الديني بالإضافة لمهارات الكروية، وارتبط "الشحات" بعلاقة قوية مع جمهور الأهلي بعدما تمسك بالانضمام للنادي رغم كل الإغراءات، ويقدم اللاعب عروضًا قوية رفقة المارد الأحمر في الفترة الحالية وأصبح واحد من "تجار السعادة" بالقلعة الحمراء، والذين يرسمون البسمة على وجوه الأهلاوية في الفترة الأخيرة.





4- مصطفي محمد:





فرض مهاجم الزمالك الشاب نفسه بقوة على الساحة الكروية المصرية خلال الفترة الأخيرة، باعتباره واحد من أفضل المهاجمين في مصر حاليًا يمتلك قدرات هجومية وتهديفية عالية، بعدما كان مطرودًا من القلعة البيضاء يتنقل بين الأندية المحلية، أصبح "منقذ" الفريق الذي استعانت به الإدارة لقيادة الهجوم الأبيض بالموسم الحالي، ونجح في كسب ثقة وحب الزملكاوية بفضل أهدافه الحاسمة، كما حظي باحترام وتقدير جماهير الكرة المصرية بعدما قاد المنتخب الأوليمبي للتتويج بكأس أمم إفريقيا والتأهل لـ"أولمبياد طوكيو" وحصل على لقب "الهداف".





5- رمضان صبحي:





يستحق نجم الأهلي الشاب لقب "بابا نويل" الكرة المصرية، بعد العروض الرائعة التي قدمها مع الفريق الأحمر بالموسم الماضي وفي الموسم الحالي ايضًا قبل إصابته، بالإضافة لقيادته كتيبة منتخب مصر الأولمبي لتحقيق انجاز تاريخي بالتتويج بلقب بطولة أمم إفريقيا والتأهل لدورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020)، وتنتظر منه الجماهير المصرية هدية غالية في العام الجديد بقيادة منتخب الفراعنة لمركز متقدم في الأولمبياد القادم.





6- علي معلول:





يعد التونسي "على معلول" نجم الأهلي أفضل لاعب عربي بالكرة المصرية خلال السنوات الأخيرة، وأفضل من شغلوا مركز الظهير الأيسر في تاريخ القلعة الحمراء، تألق "معلول" بشكل لافت للأنظار مع الفريق الأحمر بالمواسم الماضية، ويعتبر واحد من العناصر الرئيسية بالفريق في الوقت الحالي، ويستحق لقب "بابا نويل" نظرًا لتقديمه "الهدايا" لزملائه داخل الملعب سواء بالتمريرات الماكرة أو العرضيات الساحرة، بالإضافة لقدرته الكبيرة على تسجيل الأهداف التي تسعد الجماهير الحمراء.





7- شوقي غريب:



